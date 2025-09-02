企業同士のコラボレーションによる商品開発が昨今では割と当たり前になっていますが、その全てが成功するわけではありません。

基礎化粧品「ドモホルンリンクル」の再春館製薬所と、キャンディ「パインアメ」のパイン株式会社がコラボレーションした「ドモホルンリンクルのど飴」は、累計出荷数300万個を突破するなど企業コラボの成功事例と言えるでしょう。

8月18日、ドモホルンリンクルのど飴の3代目リニューアルが発表されたので、両社の担当者に話を聞いてみました。

ーードモホルンリンクルのど飴が誕生したのはいつですか？

再春館：初代ドモホルンリンクルのど飴は、2020年9月に誕生しました。

ドモホルンリンクルに実際に使用されている素材の中でも、10年以上最高のコラーゲン原料と位置付けている「鱧（ハモ）由来のコラーゲン」をはじめ、7年かけて大地の養分を吸い尽くしてしまう7年物の貴重な高麗人参「長白参（ちょうはくじん）」や、保水力に優れた「白キクラゲ」などを配合しています。

▲長白参

▲白キクラゲ

この「白キクラゲ」や「ライチ」は、世界三大美女といわれる楊貴妃が好んだ食材という言い伝えも残り、ドモホルンリンクルに期待される「美」の要素と、弊社のバックボーンとなる「漢方理念」を少なからず意識したものとなっています。

初代版は発売当初より、そのおいしさだけでなく意外性からも、「レジ打ちのおばちゃんが打ちながら二度見していた」「声帯のシワも消えるかも？」といったユーモラスな投稿で、SNS上での大喜利のような展開の話題性も追い風となり、発売からわずか10か月で累計出荷数100万個を超える大ヒット製品となりました。

2022年9月にリニューアルを行い、食品用に開発したさらに希少性の高いコラーゲンを採用する形でパワーアップした2代目を経て「鱧コラーゲン」の進化版「発酵マルチプルコラーゲン」を初採用した3代目に生まれ変わっています。

ーードモホルンリンクルをのど飴にしようなどと誰が思いついたのでしょうか？

パイン：2019年9月に再春館製薬所様にご相談させていただいたのがきっかけです。

当時、社内で「本格的なのど飴」という企画を立てる中で、コラボレーション相手として誰でも知っている安心感のあるブランドを探しました。その中で浮かんだのが、女性から圧倒的な支持を集める「ドモホルンリンクル」だったのです。

再春館製薬所様が熊本に本社を置くことは承知していましたが、企画窓口は東京ではないかと考え、直接お電話したのがこのプロジェクトの始まりとなりました。

テレビCMでもおなじみで、性別を問わず誰もが知るブランド力を持つドモホルンリンクルとのコラボはこれまでにないユニークなのど飴になるのでは、と考えました。

単なるイメージコラボに留まらず、実際にドモホルンリンクルに使われている素材をのど飴にも配合することにこだわり、試行錯誤を重ね、ドモホルンリンクルをご愛用の方にも違和感なくお召し上がりいただけるよう、着色料不使用など、素材本来の良さを活かした丁寧なものづくりを追求しました。

今回のコラボレーションを通じて、ドモホルンリンクルをご存じなかった方々が、のど飴をきっかけに「漢方の製薬会社発のスキンケアブランド」という理念や素材へのこだわりを知り、興味を持っていただければと考えております。

再春館：弊社は熊本に本社があり、東京事務所は10数名程度の人数しか在籍していないのですが、パイン様は「こういう企画の窓口は、やはり東京にあるのではないか」と考え、東京事務所に電話をされたそうです。そしてその電話をたまたま取ったのが新規事業担当者であったことがドモホルンリンクルのど飴開発の起点となりました。

千人近い社員が在籍する本社宛に問い合わせをいただいていたとしたら、うまく新規事業担当者までつながったかどうかは、今となっては未知数ですが、東京事務所に所属していた同担当者がダイレクトに受電したことは、本当に偶然の賜物だったというのは、今や両社の間でも語り草となっています。

パイン様からのご提案を受け、パインアメとドモホルンリンクル、一つのロングセラーブランドを大切にするというお互いの企業理念に共感したことが、今回の企画の最大の理由です。

その一方で、電話やインターネットといった通信販売を主体で展開している関係上、「ブランド名は知っているが、実態をほとんど知らない」という生活者に対する理解向上が事業課題の一つだった弊社においては、手に取りやすい商材で「漢方の製薬会社発のスキンケアブランド」という理念や設計、コラーゲンへのこだわりや原料などについて知り、興味を持っていただくきっかけになったことは、コラボレーションの醍醐味でした。

ーー今回発売となる3代目ドモホルンリンクルのど飴は十分な供給量が確保されているのでしょうか？

パイン：おかげさまで、初代及び2代目ドモホルンリンクルのど飴は多くの方からご好評をいただいています。今回は、さらに多くのお客様にお手に取っていただけるよう、十分に生産体制を整えました。全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどでお買い求めいただけます。

ーー今現在、2代目ドモホルンリンクルのど飴の購入は可能ですか？

パイン：現在店頭に並んでいる2代目の販売店様の在庫がなくなり次第、順次3代目に切り替わる予定です。

ーードモホルンリンクル＝中高年女性をイメージしますが、ドモホルンリンクルのど飴を購入層もやはり中高年女性が多いのでしょうか？

パイン：ドモホルンリンクルのど飴は、中高年女性はもちろん、若い方や男性にもお買い求めいただく機会が増加しています。

「うるおい」への関心が高まっていることに加え、「ドモホルンリンクルの飴ってどんな味なんだろう？」という好奇心から、性別や年齢を問わず幅広い層にご購入いただいています。

女性のお客様が占める割合は多いものの、キャンディを扱うバイヤーさんからも興味を持っていただけるなど、これまでのキャンディの枠を超えた反響を感じております。

ーーありがとうございました。

ドモホルンリンクルのど飴は、9月1日から全国のスーパーマーケットやドラッグストア等で販売開始となります。希望小売価格は税込270円となっています。

ドモホルンリンクルのど飴

