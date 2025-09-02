終戦後の引き揚げ者が函館税関に預けたままになっている当時の紙幣や証券について、今年だけで６件の返還が実現していることが分かった。

長らく「１年に１件あるかないか」という状態が続いていたが、戦後８０年の今年は遺族らの問い合わせが急増しているという。３日にも「７件目」として北方領土・国後島の元島民２世が返還を受ける予定だ。

函館税関が保管しているのは、満州（現中国東北部）や樺太（現ロシア・サハリン州）などから引き揚げてきた計約１万９０００人が預託した品々で、その数は計約８万３０００点に上る。日本やソ連、旧満州、中華民国の旧紙幣のほか、戦時中の資金調達に使われた「大東亜戦争特別国庫債券」や「戦時報国債券」などもある。

引き揚げ者に対する紙幣や証券類の留め置きが行われたのは、大量の資産が国内に流入し、急激なインフレが起きることを連合国軍総司令部（ＧＨＱ）が危惧したためだった。そこで上限額の超過分は各地の税関などで預かることになり、外為法が改正された１９５３年に返還が始まった。

預けた紙幣や証券類は、引換券として受け取った当時の「保管証」がなくても、本人や遺族であることが証明できれば返還される。ただ、歳月の経過とともに税関への問い合わせは減少。本人が忘れていたり、遺族が預託の事実を知らなかったりすることを想定し、函館税関も積極的に引き取りを呼びかけてきたが、２０１８年以降は返還実績が年１〜２件まで落ち込んだ。２３、２４年に至っては「ゼロ件」だったという。

ところが、今年は既に３０件の問い合わせが寄せられており、証言や提出資料などから事実関係が確認できた６件で計３３点の返還が実現している。戦後８０年となるのを機に新聞やテレビのニュースに関心を持ち、その中で各地の税関に大量の預託物があることを知った申請者が大半だという。

さらに３日には、国後島の元島民２世で「千島歯舞諸島居住者連盟」の函館支部長を務める坂上範夫さん（７５）（函館市）が額面額で計３４円５０銭の証券の返還を受ける予定だ。

これらの証券は、坂上さんの母・佑子さん（２００４年に７７歳で死去）の一家が１９４７年１１月、国後島から樺太・真岡を経由して函館港に到着した際に預けたもの。今年５月、連盟関東支部が同港に引き揚げた元島民らの乗船名簿を公開したことで佑子さんらの入港経緯が判明し、坂上さんが函館税関に照会したところ、佑子さんの父・三浦一郎さん名義で預託されていたことが分かったという。

坂上さんは取材に「母も祖父が証券を預けたことを知らなかったのではないか」と推測し、「受け取った後は額縁に入れて飾ろうと思っている」と話した。

函館税関の問い合わせ窓口は監視部統括監視官部門（０１３８・４０・４２４４）。同税関の岩谷誠一・広報広聴官は「ささいなことでも構わないので、何か思い当たる節があれば連絡してほしい」としている。