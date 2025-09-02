保護猫の初めてのうちの子記念日の様子が投稿され、お祝いと応援の声が寄せられています。動画の再生回数は1700回を超え、200件を超えるいいねも寄せられています。

【動画：保護されたときは猫風邪がひどかったボロボロの子猫→１年が経過すると…】

初めてのうちの子記念日

Instagramアカウント「もにゃこ らーだ」に投稿されたのは、初めてうちの子記念日を迎えた猫ちゃん。ミルクちゃんは2025年1月28日にうちの子記念日を迎えました。ミルクちゃんは元保護猫で、保護されたときはひどい猫風邪をひいていたそうです。

道路の真ん中にいるところを保護

ミルクちゃんは、道路の真ん中をフラフラと歩いているところを投稿者さんが発見し、慌てて保護したそうです。生後3ヵ月くらいだったミルクちゃんは、猫風邪だけでなく、体には動物に襲われたような傷もあり、保護されなかったら命を落としていたかもしれない状態だったのだそう。

来年のうちの子記念日も迎えられますように

保護してから感染症の検査を行ったところ、猫白血病ウイルスに感染していることがわかったそうです。ただミルクちゃんは発症しておらず、元気に過ごして初めてのうちの子記念日を迎えることができました。

ミルクちゃんは、猫じゃらしとなでられるのが大好きで、とても甘えん坊な性格だそうです。なでられたミルクちゃんの満足そうな表情から、幸せな気持ちが伝わってきます。投稿者さんは「できるだけ発症が遅れて、来年のうちの子記念日も迎えられますように」とコメントしています。

投稿には「うちの子記念日おめでとうございます！」「きっと大丈夫！まだまだ元気に幸せに過ごしてね」「愛情たっぷりもらってきっと来年も一緒にお祝いできますように」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「もにゃこ らーだ」では、ミルクちゃんの成長の様子や投稿者さんと愛犬たちのお出かけの様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「もにゃこ らーだ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。