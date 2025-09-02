美味しそうなのみーーーっけ！！【ローソン】お茶請けにしたい♡「和素材スイーツ」

【ローソン】では今、お茶請けにもぴったりな「和素材スイーツ」が複数ラインナップ。ムースやホイップをサンドした贅沢感も相まって、お客さんにも喜んでもらえそうです。今回は大福風のケーキ、和テイストのカヌレといった、今味わいたいスイーツをご紹介します。

求肥で包んだ「大福ケーキ」

大福 × ケーキを組み合わせたようなこちらのスイーツ。@sujiemonさんによると「もちもち食感のお餅風求肥生地」で包んでおり、満足感も与えてくれそうです。少し冷凍して、半解凍のシャリシャリ感を楽しむのもアリかも。値段は\279（税込）。

中にはムースとジュレ入り！

「大福ケーキ」の中身にもご注目！ @sujiemonさんによれば「スポンジケーキの上に苺ジュレ入りのふんわりムース」がのっているとのこと。ムースがたっぷり詰まった一品は、お茶請けにもうってつけの贅沢感があります。さらに「苺ジュレの甘酸っぱさが際立つ」とのことで、期待が高まります。

関東限定で味わえる「お抹茶カヌレ 狭山茶 & つぶあんホイップ」

抹茶味に仕上がったこちらの和風カヌレは、@hifumi4さんいわく「関東限定」で販売されているのだとか。生地に狭山茶が使われ、つぶあんホイップをサンドした贅沢感は、お茶請けにもぴったりです。抹茶のシュガーコーチングもビジュのアクセントに。値段は\257（税込）。

濃厚感が伝わってくる抹茶色の断面！

「お抹茶カヌレ」の生地をカットした断面からは、濃厚感のある深い抹茶色がお目見え。@hifumi4さんによれば「甘味から段々ほろ苦さになっていく」とのことで、少し大人な味わいが楽しめそうです。抹茶好きな人はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino