ソファーに横になろうとしたら思いがけず滑り落ちてしまった猫のむーちゃん。ソファーから滑り落ちた後の反応が面白くて可愛いと話題です。この様子は138万回以上再生され「急にイカ耳不機嫌だ、かわいい」「低めのにゃあーんがおもろすぎるw」「猫のこーゆー理不尽なとこだいすきｗ」等のコメントが寄せられています。

【動画：ソファーに横になろうとして滑り落ちた猫→次の瞬間…】

横になろうとしたら…

TikTokアカウント「むーちゃん」に投稿されたのは、猫のむーちゃんがソファーに寝転がろうとした時の様子です。飼い主さんになでてもらい、低いソファーに横になろうとしたむーちゃん。

ところが、ソファーが思ったよりも滑りやすい素材だったようで、むーちゃんはつるりと滑って床に落ちてしまったといいます。思いがけない出来事にむーちゃんはびっくりしていた様子だったそう。

激おこになるむーちゃん

次の瞬間に、むーちゃんは「にゃー！」と鳴いていきなり怒りモードに！急にイカ耳になってしまったのだとか。低めのソファーから滑り落ちただけですが、むーちゃんにとっては一大事だったようです。

飼い主さんが「落ちちゃったねぇ」と声をかけて撫でると、むーちゃんは「みゃーあ…」と怒った低い声で鳴いてきたそう。明らかな怒り声に、飼い主さんも思わず吹き出してしまったといいます。

急に激おこになってしまったむーちゃんが面白くて可愛い投稿となっていました。

感情表現豊かな猫ちゃん

感情表現豊かで可愛いむーちゃんは、普段から自分の気持ちをよく鳴き声で伝えてくれる猫ちゃんなんだそう。呼んだらお返事してくれるのはもちろん、話しかけたり撫でている時も気分に応じてたくさんお喋りをしてくれるそうです。

他の投稿では、飼い主さんがむーちゃんを呼ぶと、お返事をしてすぐに膝にのってきてくれる場面も。甘えん坊でお喋りなむーちゃん、これからもたくさん可愛い姿を見せてくれそうですね。

ご紹介した投稿は138万回以上再生され「急にイカ耳不機嫌だ、かわいい」「低めのにゃあーんがおもろすぎる」「猫のこーゆー理不尽なとこだいすきもっと怒って欲しいw」など、むーちゃんが急に怒り出すのが可愛くて面白いとの声が多く寄せられています。

また、「これ落ちるって言うの？w」「しかも大して高くないのにw」など、低めのソファーから滑っただけで激おこなむーちゃんに思わずツッコミを入れたくなる方も続出したようです。

TikTokアカウント「むーちゃん」では、感情表現豊かなむーちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むーちゃん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。