7年半放送『家事ヤロウ!!!』今夜最終回SP バカリズム＆カズレーザーが家事初心者卒業検定
お笑い芸人のバカリズム、カズレーザー（メイプル超合金）がMCを務めるテレビ朝日系ドキュメントバラエティー『家事ヤロウ!!!』（後8：00 ※一部地域を除く）が、2日の放送で最終回を迎える。
【写真】『家事ヤロウ!!!』最終回SPで花束をもらう出演者たち
2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7年半にわたってさまざまな家事テクや絶品レシピを紹介してきた同番組。今回の最終回SPでは、7年半の間に紹介してきた数々の家事初心者レシピの中から、いいね！の数や反響が大きかった“歴代ベスト10”を発表する。
最後のゲストとして登場するのは、番組のマドンナであり、MCたちに幾度となく初心者レシピを教えてくれた和田明日香。さらに、人気のスーパー潜入ロケに繰り出してはスタジオに笑いを届けてくれた阿佐ヶ谷姉妹も2人のもとに駆けつける。
7年半にわたって『家事ヤロウ!!!』が紹介してきた名作レシピの数は1500以上にのぼる。ひたすら激うま簡単レシピだけをストイックに載せ続けてきた番組公式インスタグラムも、開設当初はフォロワー10人という状況だったが、今やバラエティー番組の公式アカウントとしては最多の280万人超のフォロワー数を誇る。今夜は多岐にわたるレシピの中から、特にいいね！数や反響が大きかったレシピを公開していく。
数ある味噌汁レシピの中で5万いいね！を獲得した“冷凍シジミの味噌汁”や、深夜時代の『家事ヤロウ!!!』の代名詞“トーストアレンジレシピ”の中からぶっちぎりの支持をゲットしたあるトーストもランクイン。さらには、缶詰を使った“丸ごとみかんゼリー”や、平野レミ＆和田が教える超絶品レシピまで登場し、スタジオは大盛り上がり。VTRを振り返りながら、バカリズムとカズレーザーが「（一般の方の自宅に）お邪魔したな〜」と、当時を懐かしむ場面も。ほか、豪華芸能人たちに教えてもらったレシピも続々登場する。
“家事をまったくやらないMCたちが家事を学んでいく”というコンセプトでスタートした『家事ヤロウ!!!』だが、7年半の間にバカリズムが1児の父となり、カズレーザーも結婚し、ライフステージの変化を迎えた。番組冒頭では、カズレーザーの結婚発表にバカリズムが触れるひと幕も。報道の裏で行われていた2人のやりとり、知られざる結婚秘話が明かされる。
そんなMC2人の料理の腕前に、はたして変化はあったのか。独身時代の2人のリアル自宅メシも振り返りつつ、スタジオでは2人の現在の料理スキルを試すべく抜き打ちで“家事初心者卒業検定”を実施。これまで番組で紹介したレシピや料理のポイントを、2人はちゃんと覚えているのか。和田、阿佐ヶ谷姉妹が厳しくチェックする中、バカリズム＆カズレーザーが検定に挑む。そして、最後には“家事をしない”MCたちが番組への思いを語る。
