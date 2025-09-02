ある日家族の一員になったのは、ぬいぐるみよりもちょっぴり小さな大型犬の赤ちゃん。

その後、家族と一緒に1年を過ごした結果…まさかのビフォーアフターは22万回を超えて再生され「可愛さどんどん増す」「笑顔増えたね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夫婦で大型犬の赤ちゃんをお迎え→ぬいぐるみよりも小さかったのに…１年後の『まさかの光景』】

お迎えしたのは、ぬいぐるみよりも小さな赤ちゃんワンコ

Instagramアカウント「amber___diary」に投稿されたのは、1匹のバーニーズマウンテンドッグの成長記録。

家族に迎えられたのは、「アンバー」ちゃんという名の女の子。おうちに初めて来た日のアンバーちゃんは、まだあどけない表情で、体もころんと小さかったそうです。なんと、犬のぬいぐるみと並べてみると、アンバーちゃんの方が小さいというサイズ感。

“初めて”がいっぱいの、愛情あふれる毎日

それからというもの、アンバーちゃんは家族と一緒に、たくさんの“はじめて”を経験していきます。

初めてのお散歩に、初めての病院…どれも始めはちょっぴり緊張気味だけど、新しく触れるものの一つ一つに興味津々のアンバーちゃん。お父さんとはおもちゃで大はしゃぎ、お母さんとは寄り添ってお昼寝タイム。めいっぱいの愛情を受けながら、アンバーちゃんは成長していったといいます。

そして1年後、まさかのサイズに…！？

そして1年の月日が流れると…アンバーちゃんはなんと約38kgのビッグワンコに！お迎え当初の体重は6kgほどだったとのことなので、6倍の大きさにまで成長したようです。ぬいぐるみと並べたら圧倒的に大きく、ちょこんと入っていたハウスは、今や全身が入らず、前足がはみ出る状態に！

でもふとした仕草や表情からはまだあどけない可愛さがにじみ出るアンバーちゃん。きっと大きくなっても、アンバーちゃんが飼い主さんにとって大切な赤ちゃんなのは永遠に変わらないのでしょう。1年をかけ飼い主さんにとってさらにかけがえのない家族となってくれたアンバーちゃんなのでした。

アンバーちゃんの成長記録は、Instagramで22万回以上再生され、話題に！コメント欄には

「あっという間に大きくなるけど、可愛さはどんどん増しますよね」「笑顔が増えたね」「小さい時も、大きくなってからも可愛い」とアンバーちゃんに癒された人の声がたくさん届いています。

Instagramアカウント『amber___diary』さまでは、アンバーちゃんの愛にあふれた日常が投稿されています。甘えん坊で表情豊かなアンバーちゃんが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「amber___diary」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。