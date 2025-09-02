おしりに『ハートマーク』を隠し持つ豆柴犬…！？思った以上に可愛すぎる光景は記事執筆時点で194万回を超えて表示されており、8.4万件のいいねが寄せられました。

【写真：くつろいでいる豆柴の『おしり』を見てみたら…とんでもなく可愛い『ハートマークを隠し持つ光景』】

豆柴の『おしり』を見てみたら…

Xアカウント『@kuromamesasuke』に投稿されたのは、豆柴犬「サスケ」くん。この日、飼い主さんはサスケくんの可愛い秘密を公開したのだとか。

想定以上に可愛すぎる光景に反響

それはというと…サスケくんがおしりに隠し持つ『ハートマーク』の存在！しっぽの下、おしりの真ん中辺りに真っ黒で綺麗なハートマークがあるのだそう。

どこからどう見ても完璧な『ハートマーク』は、サスケくんのチャームポイントのひとつ。この投稿には「おそろい」「うちは胸」などの声も多く寄せられており、多くの黒柴さんがハートマークを隠し持っていることが判明したのでした。

この投稿には「うちの子もおしりにハートマークありました」「うちは胸にハートマーク隠し持ってます」「おそろいです」「え！知らなかった」「めっちゃ可愛い」など共感、絶賛のコメントが寄せられています。

暴れん坊な男の子

2024年7月31日生まれのサスケくんは、飼い主さん曰く「野生みが強く暴れん坊」な男の子。しかし、その外見や表情はぬいぐるみのように愛くるしく、このギャップもまたサスケくんの持つ魅力のひとつのようです。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすサスケくんの日常は豆柴の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

