「スタイルえぐ」IVE・レイ、“ピチピチTシャツ”からあらわになったボリューム感に視線釘付け！【PHOTO】

IVEのレイが、意外なボリューム感を披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「I’m lovely TROUBLE」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、白地に黒文字で「I’m lovely TROUBLE」とプリントされたクロップド丈のTシャツに黒のショートパンツを着たレイの姿が収められている。タイトなトップスからは意外なグラマラスなスタイルが際立ち、視線を奪う。また、カメラを見つめるクールで多彩な表情も相まって、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「まじかわいー」「ヤバイ」「スタイルえぐ」「メガネ似合ってる」といったコメントが寄せられている。

なお、レイが所属するIVEは、8月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースした。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。