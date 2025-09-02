借金を残して逃げたことに対しても「無事でよかった」の一言…元テレビマン社長が「心の支え」と語る人生の恩人

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

「おまえなにしてんねん！」

思えば山あり谷ありの人生であったが、と一言でまとめてどないすんねんという話だが、これまでの浮き沈みを50年近く、ずっと近くで見てきた男がいる。

それが小辻だ。

同じ中学なのだがそのときはそれほど親しくなかった。なにしろ向こうはばりばりの野球部であまり接点がなかったが、高校も一緒になり、お互いバイクその他いろいろ悪いことをしていたのでいろんなところで顔を合わすようになった。

卒業してそれぞれまた別の大学に行って、こちらはテレビ業界に入ってティービーズを立ち上げたころである。偶然の再会をした。

某テレビ局に呼ばれて、

「ファッション関係のクライアントのところに行くから君も一緒に」

と言われてついてくと、アパレル企業系列の広告代理店の面々の中にその小辻がいたのである。

「おまえなにしてんねん！」

とはこっちが言いたい。中学時代は丸坊主の野球少年で、高校時代はたいがいのワルだった小辻が、

「なにがアパレルやねん」

という話である。

“ワル仲間”との再会、そして…

そのうち小辻も独立して、海外ブランドの広告やなんかの仕事をするようになり、こっちはテレビの仕事をしているからタイアップして番組をつくる。

バブルの全盛期だからやれパリだミラノだニューヨークだ、世界中一緒に仕事に回った。それを向こうはブランドのパンフレットにしたり雑誌に展開したりして、こっちはファッション番組にしてばんばん流す。うちの会社から向こうに出向させたり、向こうの社員をうちで面倒見たりと、濃い関係を結んでいた。

ただ、小辻とはずっと敬語で話していた。示し合わせたわけではないが、馴れ合いにならないようにという互いの暗黙の了解だったと思う。

「奥川さん、大概にしとかなダメですよ」

借金がだんだんとかさんできて、生活も荒れ始めたころ、小辻は何度となくそう注意してくれた。ギャンブルにおぼれたことも、やくざが会社に出入りしていたことも全部知っていて、

「いまのうちになんとか立ち直らないと」

と言ってくれた。それなのに、結局は小辻にも借金を残して姿をくらますことになってしまった。

「仕事の方はうまくいってますか」

トラックを降りて各方面に謝罪回りに出向いているときも、小辻のところにはなかなか行きにくかった。

「あんた、小辻さんに会いに行き」

そう言ったのは容子だった。連れ合いが一番気にしていることを知っているのだ。金のことだけじゃなかった。古くは中学時代にさかのぼる友人関係を壊してしまったということに気後れがあった。意を決して会いに行ったのは、謝罪回りの一番最後だった。

小辻はなにも言わなかった。借金のことも言わなかった。

「無事でよかった」

それだけ言った。

小辻は、徐々にこちらに仕事を発注してくれるようになっていった。小辻からの仕事は最優先で請ける。それはいまも変わらない。そうして昔の借りを、もっといえば裏切りを、少しでも埋め合わせているつもりだ。

いまではときどきゴルフに行く。小辻はいつも、

「仕事の方はうまくいってますか」

とまず聞く。いいときも悪いときも両方知っているから、監視役みたいなもので、こちらも小辻の前では少し緊張する。会うたびに身が引き締まる思いがする。仕事は一緒にするけれど、そういうのは抜きに、心の支えになってくれている人物だ。

