本来の自分はどんな人？　双極性障害になる前の自分を見つめ直すことが治癒への近道

心の病は、診断も治療もむずかしい場合があります。なかでも困難なのが、専門家でも「うつ病」との見極めに悩むという「双極性障害」です。この2つの病気は似ているようで、その原因や治療法はまったく違います。

そのため、治療をしていてもうつ病がなかなか治らない場合、じつは双極性障害だったというケースもあります。双極性障害になると、家族や信用、財産、そして最悪の場合は命まで失うほどの深刻な事態に陥ることもあります。ですから、一刻も早く手を打つことが大事です。

そこで、この連載では『新版 双極性障害のことがよくわかる本』（野村総一郎監修、講談社刊）から、正しい診断と治療を受けるための知識を、全10回にわたって解説していきます。今回は、日常のなかで本人ができることについて見ていきます。

発症前の自分はどんな人だった？ 思い出してみよう

うつや躁の症状に苦しめられ、長年にわたって悪戦苦闘してきた人も少なくありません。なかには、なぜ自分はこんな病気になってしまったのかと嘆いたり、病気を否定したりする人もいます。しかし、病気との取り組み方しだいでは、症状をコントロールし、発症する前と同じような生活をとりもどすことも可能です。

それには、うつや躁の症状ばかりに目を奪われず、症状のないときの自分の生活を思い出す必要があります。あなたは本来どんな人だったのでしょうか。そこに、本来の自分自身の姿がみえてきて、もしかしたら症状の原因が隠れていることに気づくかもしれません。

■症状のないとき…

・睡眠パターン／夜型か朝型か。眠りは深いほうだったか。気分よく目覚めていたか

・生活の習慣／食事や嗜好品はどのようなものだったか。運動はしていたか

・趣味／なにか楽しめるものや打ち込めるものがあったか

・興味をもっていること／なにに興味をもっていたか。どのような話題が多かったか

・技能／仕事のしかたはどうだったか。得意な分野はなんだったか

こうした、症状のないふだんの自分はどんな人間だったか思い出し、新たに生活を立て直していくことが、治療と再発予防には重要なポイントになるのです。

徹夜は厳禁。睡眠と食事、活動のリズムをととのえよう

双極性障害の人では、一日の生活リズムが乱れ、一定しないことがよくみられます。しかし、生活リズムの乱れは、症状の引き金になったり、悪化させる原因になったりします。

生活リズムを保つうえでもっとも避けたいのは、徹夜です。徹夜をすると高揚感が生まれ、躁を発症しやすくしてしまいます。たったひと晩の徹夜でも、気がつけば不眠症になっていることも少なくありません。

睡眠のリズムをととのえるには、まず絶対に徹夜をしないようにして、床につく時間を決めておくこと、ベッドは眠るための場所にして休養などに使わないこと、寝るまでに徐々に心身を落ち着かせるようにすること、入浴などで疲れをとってから寝ること、です。逆に、就寝前に避けたいのは、カフェインやパソコン、スマホ、テレビ、本、運動（軽いストレッチ程度ならよい）などです。

食生活では、できるだけ健康的な食事を決まった時間にとると、生活リズムが安定してきます。1日3食をだいたい決まった時間に食べる、自分で料理をしてみる、アルコールを飲み過ぎない、間食をとり過ぎない、寝る1時間半から2時間前には食事をすませる、などを心がけるようにしましょう。

とくに、双極性障害とアルコール依存症は合併しやすい傾向があるので、注意が必要です。併発するといっそう飲酒に走りやすくなり、重度のアルコール依存状態をつくり出すとともに、双極性障害も悪化の一途をたどります。

適度な運動は、気分を晴らすだけでなく疲労感をもたらし、よい睡眠につながります。散歩や買い物など1日に1回は外を歩く、家の内外を掃除する、犬の散歩コースを少し長くしてみる、万歩計をつける、朝の日光を浴びる（カーテンや雨戸をあける）などを行うとよいでしょう。

ストレスに対する受け取り方を工夫してうまくつきあおう

同じできごとに対しても、うつのときと躁のときでは、ストレスの感じ方が違います。たとえば、うつのときは変化や新しいことに弱く、ついていけなくなります。一方、躁のときは興奮しやすく、イライラしがちです。

これらの感じ方の違いを自分で理解しておけば、気分にふりまわされないようになります。ストレスは、できごとじたいで発症、悪化するわけではありません。どのように受け取るか、それがストレスになるのです。

ストレスをまったくゼロにすることはできません。しかし、無用なストレスはできるだけ回避したり、受け取り方によって軽くしたりすることで、ずいぶん状況は変わってきます。たとえば、以下のようなケースと対応法を参考にしてみましょう。

・変化／生活の変化や新しいできごとになかなかついていけず、落ち込む

→スケジュールを日付とともに書いておき、心の準備をしておく。新しいことだからといって、気分的に圧倒されず、することを細分化して一つ一つとりくむ

・刺激／騒音や振動、光など、刺激に対して不快感を覚え、イライラしてしまう

→テレビの音や子どもの騒ぐ声などは、音量を下げたり、自分が別室に避難するなど、減らせるものは減らしていく。イライラしたら、リラックス法で緊張を解く

・不安／ものごとの成り行きが、どうなるのか不安でしかたがない

→いつもよくない結果になるのではないかと思い込んではいないだろうか。視野を広げ、ほかの可能性について検討する

・怒り／自分にも人にも失望し、激しい怒りが湧き上がってくる

→こうあるべきという絶対思考や、ものごとを否定的に考える思考パターンに陥っている可能性はないか考える

また、一日の予定表をつくり、できるだけ楽しいことを組み込むようにすると、毎日が心穏やかに過ごせるでしょう。ストレスを解消するために、音楽を聴く、おしゃべり、読書、散歩、ヨガ、庭いじり、料理、瞑想etc.をしてみるのもよいでしょう。

