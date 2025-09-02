「自分の話」ばかりしてしまう人は要注意！…人の心をつかみ、距離を縮める「名前」と「傾聴」の魔法とは

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

名前の間違いは禁物

人が一番好きな言葉は、自分の名前といいます。人の名前を覚えて相手を名前で呼ぶことは、人間関係においてはとても有効に働きます。名前を呼ばれると喜びを感じ、認められたと感じるのです。

名前を間違うことは非常に失礼なことなので、特に気をつけるべきです。SNS内では相手の名前を漢字で書くことになるため、漢字の間違いには特に気をつけましょう。

「渡邉」「郄橋」「辰己」などの名前における漢字の間違いは多いものです。けれどいくら間違いやすい名前でも、間違えてしまうと相手にマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。そのようなときは、相手の投稿の名前部分をコピー＆ペーストして正しい漢字を使うようにしましょう。

「はぎはら」「おぎわら」「はぎわら」など、SNSでの交流が中心になると、逆に名前の正しい読み方がわからなくなることがあります。間違った名前で呼びかけてしまうとマイナスなので、直接会う機会には正しい読み方をおさらいしておくと安心です。

人は話を聞いてもらえると嬉しい

同時に、人は自分の話を聞いてもらうと喜びを感じます。SNSは自分のことを語れる場であり、自分に興味を持ってもらえる場だからこそ人気という面があります。

誰もが自分のことを語りたいと思っています。同時に、話に耳を傾けてほしいとも思っています。

SNSでは特に自分語り、考えを長文で語る姿がよく見られます。親しくなりたい相手であればこそ、そのような長文をしっかりと読んで、適切なコメントを返すと相手からの信頼が厚くなります。

相手の語ったこと、自分とのやり取りなどは覚えておき、後日のやり取りで触れるようにするといいでしょう。相手は、覚えていてもらったことに深い喜びを感じるはずです。

注意点としては、せっかくコメントしても、自分の話をしてしまうと好印象にはつながらないという点です。どんな時でも必ず自分の話をする人がいますが、話を聞いているのではなく、話をしているだけです。

意識して相手の話をしっかりと読み取り、投稿に対応したコメントをするようにしてください。

