大阪・関西万博のEXPOホール・シャインハットで8月18日、チェコと日本の合同人形劇『チャスラフスカ ― 東京 ― 1964』が上演され、約1000人の来場者がチェコの激動の歴史と舞台芸術に触れた。



（C）Kancelář generálního komisaře, EXPO 2025, Světlana Mašková

大阪・関西万博EXPOホール「シャインハット」には約1000人が来場した〈2025年8月19日 大阪市此花区・夢洲〉

『チャスラフスカ ― 東京 ― 1964』チェコと日本、人形劇と影絵ストーリーテラーによる語りで構成〈2025年8月18日 大阪市此花区・夢洲〉

ヒロインは、1964（昭和39）年の東京オリンピックで、女子体操個人総合、平均台、跳馬で金メダルに輝いたベラ・チャスラフスカ（1941〜2016）。

その美貌とダイナミックな演技で日本中を魅了し、「東京の恋人」「オリンピックの名花」と呼ばれ、絶大な人気を誇った。

チェコ人形劇界を代表するピルゼン・アルファ劇場と人形劇団プーク（東京都渋谷区）の共同制作。

人形劇、影絵、ストーリーテラーによる語りを織り交ぜ、1960年代の日本のテレビスポーツ中継風に展開していく。昨年（2024年）、プラハ児童演劇フェスティバル最優秀作品賞などを受賞した。

中でも、東京オリンピックの個人総合で金メダルを獲得した故・遠藤幸雄氏との親交を再現したシーンでは、チャスラフスカに、“日本の体操”の技術だけではなく、生き方そのものにも影響を与え、最強の体操選手となっていくさまをきめ細やかに表現している。

物語はここで終わるが、チャスラフスカはその後、1968年のメキシコシティーオリンピックでも個人総合連覇を達成し、床、段違い平行棒、跳馬でも金メダルを獲得する。

しかし、その2か月前にソ連軍がチェコスロバキアの民主化を圧殺するためにプラハに侵攻した、いわゆる「プラハの春」が勃発。

チャスラフスカは黒いレオタードを着用し、ソ連に対する沈黙の抗議の意を込めた。

このため母国で弾圧を受け、体操もままならぬ状態になったチャリティチャスラフスカ。

改革派が息を吹き返す1989年の「ビロード革命」（チェコとスロバキアの平和的分離・独立）まで困難な状態は続く。

物語はファンタジーとおとぎ話のモチーフに、チェコと日本の2人のストーリーテラーがいざなう。

人形は東京とチェコ西部の都市・プルゼニで制作された。

そして劇中では、プラハの春をめぐるソ連介入に対する抵抗の象徴「Modlitba pro Martu（マルタの歌）」が心を揺さぶる。

また、どちらか一方の言語しか話せない観客にも容易に理解できる内容だ。

オンドレイ・ソシュカ政府代表

チェコのオンドレイ・ソシュカ政府代表は、「チャスラフスカの物語は、私たちに勇気と決意を思い起こさせてくれる。私たちにとって8月は、『プラハの春』という、自国の歴史を振り返るだけでなく、人間の尊厳を考える重要な月。世界各国が集まる万博のような国際的な舞台で演じることができたのは非常に喜ばしい」と力を込めた。



