統一教会の何が問題とされてきたのか…ただ一人「統一教会と政界の癒着」を追及し続けた記者による講義の内容

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『会見取材は「相手との勝ち負けを競うもの」ではない…“NG記者”が語るフジテレビの会見を通しての雑感』より続く。

早稲田大学での講義

私の取材活動、言論活動が認められたおかげか、複数の大学で講義を行う機会が何度かあった。2024年に行った2つの講義内容を紹介したい。

まず早稲田大学での講義である。

前年に「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞 草の根民主主義部門大賞」を受賞しており、その記念講座だった。記念講座は受賞翌年度のカリキュラムとして前年の同賞受賞者が担当し、各講演者による講義録とコラムをまとめたものが早稲田大学出版部から書籍化されている。2024年4月に行った講義において学生へのディスカッションテーマとして示した2つの事項から、論を進めていきたい。まずは話した内容を講義録から簡単に振り返ろう。

講義タイトルはこういうものだ。

「ただ一人、統一教会と政界の癒着を追及し続けたジャーナリストが解説する調査報道とメディアの可能性」

受講生は報道やメディアについて学んでおり、なかには私と同じようにジャーナリストを目指す学生もいると想定して話すことにした。

政権中枢とカルトの裏取引疑惑

最初に人生や家族を破壊させるカルトの問題を提示し、偽装勧誘を行う信者も被害者であること、その被害者が次の被害を生む構造を示す。その上で自分が対峙してきた相手がどのようなものなのか、概要を説明し、次に自分がカルト問題にかかわるようになったきっかけを述べた。

破壊的カルトの問題点を学生に解ってもらうために、統一教会の何が問題とされてきたのかを実例を挙げて話した。

メディアの監視機能が効かず政界汚染が進行していった経緯、政権中枢とカルトの裏取引疑惑を掴んだ話に移行していく。この辺りから本書と関連が深くなるため、講義の内容を再現していこう。

「2013年7月、第2次安倍政権発足後の最初の国政選挙となった参院選は、安倍晋三首相から統一教会へ安倍氏肝いりの候補者である北村経夫・産経新聞元政治部長（現参院議員）への組織票が依頼されており、その策動を示す教団の内部FAXを入手しました。

さらにこれは安倍首相個人の動きではなく、菅義偉官房長官の“仕切り”によって選挙運動期間中に北村候補を教団の地区教会へ派遣し礼拝で講演させていたことが当時の北村氏の選挙対策担当者の証言から、判明しました。つまり政権のツートップが反社会的団体と裏取引をしていたことになります。これはもの凄いスクープです。ところが、私が『やや日刊カルト新聞』に記事を出した後も大手メディアはまったく報じようとはしませんでした」

政治との癒着をただ一人追求する

「北村氏は教団票の上積みで初当選を果たしました。一連の流れを一般誌で報じるべきだと思い、各週刊誌に記事掲載企画を打診しましたが、どの媒体にもなかなか興味を持ってもらえませんでした。そんななかで『週刊朝日』の当時の副編集長、森下香枝氏が『面白い、やろう』と言ってくれたのです。こういった心ある編集者、トピックを逃さない嗅覚を持った編集者との出会いが私の財産となっています」

「それまでに政治家と統一教会のつながりについての報道がまったくなかったのかというと、そうではありません。2005年と2006年に統一教会の関連団体である天宙平和連合（UPF）の大会で当時、小泉純一郎政権の官房長官だった安倍氏の祝電が読み上げられ、一般のメディアも報じています。実はこの時期までは、政治家による統一教会イベントへの祝電や、関連団体への年会費を支払ったという程度のトピックでも各メディアは報じており、メディアと権力者との間に正常な緊張関係が維持されていたと言えます。ところがこの時以降、政治家と統一教会の関係について継続して取材し報じてきたのは、ほぼ私のみという状況が続きます」

【前回の記事を読む】会見取材は「相手との勝ち負けを競うもの」ではない…”NG記者”が語るフジテレビの会見を通しての雑感