¡Öµí¤ò½±¤¦¥Ò¥°¥Þ¡×OSO18Êá³Í¤Î¤¿¤á¤ÎÆü¡¹¡Ä¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¶Ã¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡É¥Ò¥°¥Þ¤¿¤Á¤Î½¬À¡É
Æ»Åì¤ò¶²ÉÝ¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡Öµí¤ò½±¤¦¥Ò¥°¥Þ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï? ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾ÇÁç¡¢ÍïÇÀ²È¤ÎÉÔ°Â¡¢OSO18¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ø°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ OSO18¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¡£
ÄÉ¤¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢º¯À×¤ò¾Ã¤¹¥Ò¥°¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÍïÇÀ²È¤Î¾ÇÁç¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¤Î¶î½ü¤«¶¦À¸¤«¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤È¡¢µí¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í´Ö¤ÏÊÑËÆ¤·Â³¤±¤ëÂç¼«Á³¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡Ø°Û·Á¤Î¥Ò¥°¥Þ OSO18¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
»³¤Î¿À¤ò¡Ö²øÊª¡×¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÂç¼«Á³¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿Í´Ö¤«¡©
¥«¥á¥é¤Î¥Ç¡¼¥¿
É¸ÃãÄ®Ìò¾ì¤ÎµÜß·¾¢¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î¤Î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤¬OSO18¤Î¤Í¤°¤é¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ü´ßÄ®¾åÈøËÚ¤Î¹ñÍÎÓ¤Ë¶á¤¯¡¢É¸ÃãÄ®Æâ¤Ç¤âÈï³²¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿°¤ÎòÆâ¤ÈÃã°ÂÊÌ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¶è¤Ë8Âæ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ16Âæ¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï16Âæ¤¬Âª¤¨¤¿5·î1Æü¤«¤éOSO18¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î7·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£ÎãÇ¯¤Ê¤é¡¢OSO18¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çµí¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë½±¤¦»þ´ü¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬º£Ç¯¡¢¿¹¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¤¬¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüÉÕ¤Ï»£±ÆÆü¡¢¥«¥á¥éÈÖ¹æ¤ÏÌò¾ì¤¬¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£¥ª¥¹A¡¢B¡¢C¡Ä¡Ä¤È¤Õ¤ê¤ï¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎÌÓ¤ÎDNA¸¡ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¡¢É¸ÃãÄ®Ìò¾ì¤ÎµÜß·¤¿¤Á¤¬¡¢¸½¾ìÄ´ºº¤ä±ÇÁü¤«¤éÆÀ¤¿½ê¸«¤À¡£
5·î
¡¦5·î1Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é7¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂÎ¹â1.1¡Á1.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÀ×16¡Á17¥»¥ó¥Á¡Ë
¡¦5·î9Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é2¡¡¡¡¥ª¥¹B¡ÊÂÀ×16¡Á17¥»¥ó¥Á¡Ë
¡¦5·î20Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é2¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂÎ¹â1¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¡Ë
¡¦5·î21Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é2¡¡¡¡¥ª¥¹B¡ÊÂÎ¹â1¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¡Ë
¡¦5·î27Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é7¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂÎ¹â1.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÎÄ¹2.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
6·î
¡¦6·î21Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é8¡¡¡¡¥ª¥¹C¡ÊÄ¶Âç·¿¡Ë
¡¦6·î25Æü¡¿Ãã°ÂÊÌ¥«¥á¥é7¡¡¡¡OSO18
7·î
¡¦7·î7Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é4¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂÀ×16¥»¥ó¥Á¡Ë
¡¦7·î8Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é1¡¡¡¡¥ª¥¹D¡ÊÂÀ×15¥»¥ó¥Á¡Ë
¡¦7·î15Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é8¡¡¡¡¥ª¥¹E¡ÊÂÎ¹â1.1¡Á1.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¦7·î15Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é8¡¡¡¡¥ª¥¹F¡ÊÂÎ¹â1.1¡Á1.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¦7·î17Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é4¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂÎ¹â1.0¡Á1.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¦7·î19Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é6¡¡¡¡¥ª¥¹A¡ÊÂç·¿¡Ë
¡¦7·î22Æü¡¿°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é8¡¡¡¡¥ª¥¹F¡ÊÂç·¿¡Ë
¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢5·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¸½¤ì¤ë¥ª¥¹A¡£Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢OSO18¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Î¹ÔÆ°·÷¤ò²æ¤¬Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î21Æü¤Ë¡Ö°¤ÎòÆâ¥«¥á¥é8¡×¤¬Âª¤¨¤¿¥ª¥¹C¤ÏÄ¶Âç·¿¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËOSO18¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¥¹¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌ©½¸
¥Ò¥°¥Þ¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤òÃÏ¿Þ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤¬°ìÃÊ¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£ËèÇ¯²Æ¡¢OSO18¤¬ºÇ¤âµí¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¿Ãã°ÂÊÌ¤È°¤ÎòÆâ¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6Æ¬¤Î¥ª¥¹¤¬¡¢¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¥ª¥¹¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌ©½¸¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥á¥¹¤Î¥Ò¥°¥Þ¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢OSO18¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡ÖÃã°ÂÊÌ¥«¥á¥é7¡×¤Ï¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Î¥á¥¹¤ò¡¢6·î15Æü¡¢23Æü¡¢7·î8Æü¡¢14Æü¡¢17Æü¤Î5²óÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤Î¾®·¿¤Î¥Ò¥°¥Þ¤â¿ôÂ¿¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¹¤«¥á¥¹¤«¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿Æ¬¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥¹¤â³Î¼Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
5¡Á7·î¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤ÎÈË¿£´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¹Æ±»Î¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÁè¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤ÇÌÜ·â¾Ú¸À¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2023Ç¯¤ÎOSO18¤Î¹ÔÆ°¤ò²þ¤á¤Æ¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ø¡ÖOSO18¤ÏÂ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡£¡×¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÌÜ·â¤·¤¿¡ÉÍïÇÀ²È¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡Öµí¤ò½±¤¦²øÊª¥¯¥Þ¡×¤Î·ÁÁê¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖOSO18¤ÏÂ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡£¡×¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¡ÉÌÜ·â¤·¤¿¡ÉÍïÇÀ²È¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡Öµí¤ò½±¤¦²øÊª¥¯¥Þ¡×¤Î·ÁÁê