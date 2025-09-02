意外と見落とされがち…あの戦争の死ぬか生きるかの「生命の境界線」の正体

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

“生命の境界線”

1945年1月6日、マニラ新聞に出向していた金澤秀憲（喜雄）らはマニラを脱出し、潜水艦がつながれていたルソン島北端のアパリを目ざしたが、これは実現できず、山中をさまよった。金澤が撮った写真には、ジャングルの中での「日常生活」を送る戦場特派員の姿がある（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

彼らは、苦労を重ねて軍の飛行機に乗り込み、なんとか台湾にたどり着いた。台湾で金澤が書いた脱出記は、1945年2月15日付の「毎日新聞」に掲載されたので、ジャングルを彷徨していたのは1ヵ月ほどであったことがわかる。余談ながら、金澤は、「カメラ毎日」の招待で初来日したロバート・キャパの通訳兼世話係になった人物である。

また、同年9月6日には、山下奉文大将はバギオにおける停戦協定にもとづき、第一四軍に戦闘中止命令を発した。マニラ新聞社出向の編集局長石川欣一が書いた『比島投降記』（1946）によれば、この日、新聞報道関係者23人がドモン河中流部のカピサヤンで米軍に投降している。朝日3人、読売3人、同盟1人、日映1人、そして毎日が15人であった。彼らはラルローの第一収容所に収監された。

その後、フィリピンの日本人たちは、マニラ南方約50キロ、ラグナ州カランバ市カンルーバンに設置された捕虜収容所に集められた。ラルローやダグパン近郊にあった捕虜収容所などからも移動してきた。そして1945年末までに、ここに収容された人びとも、大半は帰国していく。

彼らのなかには、マニラ残留組とはまったく違った状況にあった者も少なくなかった。その多くは、バギオ、バヨンボンに向けて移動した北上組の人びとであった。フィリピンに派遣されてからも、食に困らず、疫病にも感染しなかった者がいたことは見落とされがちである。

本社が直接派遣した社員と、マニラ新聞社への出向組、現地採用者との間には、“生命の境界線”があったように思える。

一方、セレベス島のマカッサルやメナドでは、フィリピンのように激しい戦闘がなく、戦争を原因とする殉職者はいなかった。ここにも、“生命の境界線”があった。

ただ、戦争が終わると、陸海軍の将兵及び一般邦人2万2000人が、パレパレの北東47キロにあるマリンプン地区に集められ、ここでおよそ半年の間、連合国軍指揮のもとで自給自足の捕虜生活を過ごすことになった。この50キロ平米の草原は、セレベスの住民の間では、「死の草原」と呼ばれており、水もなく、草も生えない荒地であった。ここに数百棟のバラックが建てられた（吉良武夫「セレベス帰還報告」）。

セレベス新聞出向社員57人は、1946年5月末までに全員帰国し、大阪、東京、西部に帰任したということである。

太平洋戦争は世界大戦

1941年末、大衆の予想あるいは期待に反して、日本はついにイギリス及びアメリカとの戦闘に踏み切った。すでに日中戦争は、世界大戦との連関のなかで展開されていたが、この時をもって、名実共に世界規模の戦争へと転化したのである。

こうした状況下の南方では、日本軍による占領統治の正当性をアピールするために多言語の新聞や雑誌が刊行されることになった。しかし、フィリピンで、満洲に比肩するプロパガンダ・メディアの発行に執念を抱いた特派員や出向者たちが伝えきれなかったこと、命と引き換えに封印した史実とは何だったのか。

