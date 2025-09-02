「島民の戦争は一生終わらない」…世代を越えて苦労がのしかかる「戦争の罪」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

裸足で横浜港に立つ

1時間34分のインタビューを終え、賢二にお礼の挨拶をし、達美と二人でグループホームを出た。腕時計を見ると午前11時半を示していた。

達美に聞きたいことがあった。賢二の慟哭についてだ。ランチに誘った。応じてくれた達美は「この辺はお店がないんですよね」といい、二人で付近の住宅地を10分ほど歩いた。ようやく見つけたインド料理店に入り、料理を注文した。終盤に重い雰囲気となってしまったインタビューとは一転、インドの陽気な歌謡曲が流れる明るい雰囲気の店内で、達美との対話を始めた。

達美が話してくれたのは、硫黄島に再び住むことに対する賢二の“複雑な思い”だった。

賢二は1944年7月14日、硫黄島の西海岸で父母ら家族5人と共に疎開船に乗り、親友の奥山駿やチューコヤ、山下家と交流した小野寺中尉ら将兵たち、親切な朝鮮人軍属、そのほか軍属にされる運命となった16歳以上の少年を含む男性島民たちと別れた。駿は別れ際に「賢二、お前はいいな、内地に行けて」と言った。

漁船が向かったのは父島だった。そこで本土への輸送船に乗り換える手はずになっていた。父島に着き、輸送船が出港するまでの間、賢二は父島の海辺で遊んだ。その際、靴を脱いだ。硫黄島ではいつも裸足だった。海辺で遊び終えたとき、靴がなくなっていることに気づいた。誰かに盗まれたのだと思った。やむなく、そのまま輸送船に乗り込んだ。

船は横浜の山内桟橋に着いた。本土には裸足で降り立った。

高齢の祖母、体が弱い父と細腕の母。幼い弟と妹。戦地に赴いた兄二人に代わり、自分がしっかりしなくてはならないと賢二は思った。

硫黄島最後の日、疎開船まで朝鮮の人たちが祖母をおんぶしてくれたように、横浜の山内桟橋から旅館まで祖母をおんぶしながら裸足で歩いた。旅館に着いたとき、女将に驚かれた。「あなた、何も履いていないの。大変でしょう」と言って、古い足袋を与えてくれた。

達美は、かつて賢二から聞いたという話をここまで述べた上で、こう話した。

「父が思い出して涙したのは（駿との別れから）ここまで一連で続く記憶じゃないですか」

あの賢二の慟哭は、駿たちとの別れだけを思い出したからではなかった。別れた後、着の身着のままで疎開船に乗り、未知の本土で自分が一家を守らなければならない運命を覚悟し、裸足で祖母をおんぶして大都会を歩くまでの数日間の一連の悲しみや絶望感を走馬灯のように思い出して「もうやめてくれ」と涙したのではないか。達美は賢二の戦後の足跡についても聞かせてくれた。

一家は二日間しか旅館にいられず、都内の増上寺に身を寄せた。その後、親戚を頼って栃木県に移った。不慣れな寒冷の気候に耐えながら、農家を手伝い、食糧を得た。終戦後、賢二が20代になったとき、父母が相次いで他界した。一人につき2、3個の手荷物以外、ほぼすべての財産を硫黄島に残してきた山下家にはお金がなかった。だから、賢二が借金をして父母の墓を建てた。20代はその借金を返すために質素な生活を強いられた。

やがて仕事を得るために神奈川県川崎市に移った。国や都に帰島を求める島民運動に積極的に参加した。家族そっちのけで会議やデモ行進などの活動に加わった。望郷の思いは募る一方だった。1968年に小笠原諸島の施政権が米国から日本に返還されると、再居住が可能となった硫黄島の隣の父島で数ヵ月単位の仕事を見つけて、家を空けた。少しでも硫黄島の近くにいたい、という思いだったのかもしれない。

川崎市の家に帰ってきては、また父島で別の仕事を見つけて家を空ける。転職のたびに給与は下がった。当初勤務した運送会社では一定の地位まで昇進し、辞めなければ昇給が続き、暮らしも良くなるはずだった。それだけに達美も母も「なんでこんなに生活を犠牲にしてまで硫黄島に」という思いを抱いていた。給与面で家族に負担をかけてしまっているという自覚が、賢二にはあったのだろう。達美は学生時代、賢二から「お前は一生同じ仕事に就くんだ」と言われた。

ここまで話した上で、達美は意外なことを口にした。それは、家庭を犠牲にしてまで帰島運動に取り組んだ賢二だが、実際に硫黄島に再居住することは望んでいなかったということだ。

「硫黄島の海岸でつらい別れがあって、仲間たちが今も眠ってるじゃないですか。あえてまたそこに自分が戻っていけば、毎日そういう悲しみを思い出しながら暮らすことになるじゃないですか。それって、つらさしかないですよね」

私は思い出した。1年半前の前回のインタビューの最後に賢二が言った言葉を。〈行きたいけどね……、また行きたいと思うけれどもなかなかね〉。豊かで美しかった故郷に恋い焦がれる一方、思い出せば慟哭する悲劇が刻まれた島の土を踏みたくない。そんなジレンマを賢二は語ったのではなかったか。

達美が次に語ったことに「えっ」と私は驚きの声をあげた。

「（国や都が主催する）硫黄島墓参に行ったときに（島内の宿舎に）泊まるとやっぱり霊が見えるって言ってましたから。表でね、夜一人で風に吹かれてると、目の前に彼らの霊が現れて語りかけてくるって。そう聞いたことがあります。その夜は眠れないって……」

本職が学校教諭らしく、達美は授業の最後にまとめるように話した。

「父は普段はまったくそういう記憶はもう思い出さないけれども、さっきの酒井さんの質問のようにちょっと聞かれると、それがもう蘇ってきて、鮮烈にあの日の夜の、夜10時すぎですよね（疎開時の記憶が）蘇ってきちゃうんじゃないですか。船が出るときに（残された駿たちを船上から）見てるわけですからね。（駿は）別れ際に泣いていたそうですよ。それに対して、父は何もしてやれなかった。（父の悲しみは）生きている限りずっと続くんじゃないですか」

私は奥山駿の妹、登喜子を取材し終えたときと同じ思いに至った。硫黄島民たちの戦争は今も終わっていないのだ。そして、死ぬまで終わらないのだ。その思いに駆られながら、私は言った。「本当、戦争って罪ですね。島民の戦争は一生、終わらない。94歳になったおじいさんがまだ涙するんですからね……」。

さらに達美は、重大な真実を語った。

「当事者だけでないですからね。下の代まで、僕たちの代まで苦労する。世代を越えて苦労しているんですから。（戦争は）爪痕しか残らないんですよ。だから今もああやって（ウクライナなど）世界で戦争がなくならないのが不思議でしょうがない。これはあんまりほかでは言わないんですけども……」

達美は声を潜めるようにして続けた。

「たとえば、硫黄島の帰島運動をしたり、全国各地に散り散りになった島民たちを集めて会合を開いたりするにも、何がしかのお金も必要だし、自分の生活費から持ち出しているはずなんですよ。そういう中で母親は、大変な思いをしたのかなと。まして仕事も、何かことあるたびに変えて、収入も安定しない。そういう父が硫黄島に携わるのを、母親はよく思っていなかった。妹も私も、高校のころなんかは、なんで硫黄島ばっかりなんだよ、と思った時期がありましたからね。何ヵ月も、小笠原から帰ってこなくて……。家で時折、ふと硫黄島の疎開のことを思い出して、涙声で語り出したときは、中学生や高校生だったときの自分は『また始まったか』って思って、父の前からいなくなったりしていましたから」

賢二は戦禍による心の傷が癒えない戦後を生き続けた。達美はそんな父の姿を日常的に見て育ったが、暮らしの質を犠牲にしてまで硫黄島の活動に取り組む父の思いや苦悩を理解できなかった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

