数々のビッグアーティストを手掛けた敏腕プロデューサーが最初に注目するのは「この一点」のみ…歌のうまさや外見が”二の次”である理由

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための“技術”を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『30歳まで「ダメ社員」だった男が、次々と記録を塗り替えて「ヒットメーカー」に…人生を変える「理想の生き方を手にする方法」とは』より続く。

「アーティスト」という人種

長年苦しみ続けた人間嫌いが直ってきたのは、30代半ばくらい。

20年以上にわたり、プロデューサー、友人として、たくさんの音楽アーティストたちと時間をともにした経験から、もし彼らを、ひとことで表現してほしいと問われたら、迷わずこう答える。

「好きなこと、やりたいことを探求し、“自分らしく生きること”を追求し続けている挑戦者」

音楽に限らず、映像や写真、絵や言葉といった芸術を通して表現活動をする人は、当然、全員がアーティストということになる。

たとえ芸術に従事していなくても、この世に生を受けて、「自分の人生を生き、人生というキャンバスに、自身の意思で絵を描こうとしている人」は、職業、性別、年齢、人種に関係なく「誰もがアーティスト」なのだ。

つまり、「自分らしさを追求する人はすべてアーティスト」。

これが、この本を通して、ぼくが本気になってあなたに伝えたいことだ。

ではどうすれば、「自分らしく」生きられるのか？

自分をさらけ出すという勇気

ありのままの自分を、できる限りさらけ出すことが、その第一歩となる。

「怖い？」「恥ずかしい？」

その気持ちはよくわかる。それができない理由は、ぼくがいちばんよく知っている。なぜなら、ぼく自身が、幼少期から30代までずっと人間嫌いで、自分をうまく出せず、40代後半のいまでさえ、素の自分を表現するには大きな勇気を要するからだ。

ずっと本当の自分を隠していたぼくが、自分をさらけ出す「小さな勇気」を少しずつ、少しずつ、もてるようになったのは、レコード会社プロデューサー時代に、いつも身近に存在した音楽アーティストたちのおかげなのだ。

人は「ありのまま」でいる時こそが、他人には「いちばん魅力的に見える」ということを、彼らに教えてもらった。そして、人は、すべてをさらけ出している瞬間こそが、「もっとも美しい状態」であることに、気付くことができたのだ。

もっと言うと、ぼくらと彼らの最大の差は、才能ではなく、「自分をさらけ出す勇気の大きさ」ということ。いわば、音楽アーティストの活動それ自体が、ありのままをさらけ出す行為とも言える。

自分に自信がないから、そんなことはできないって？

驚くかもしれないが、ぼくが知る彼ら全員が、自分に自信なんてものはもっていなかった。だから自信なんてなくていい。他人に言うには恥ずかしいような、愛する人のことや、大切にしている想いを歌詞にし、メロディに乗せ、歌う。苦しくて、切なくて、頭では割り切れない複雑な感情を、恥じることなくそのまま表現する。そして、たくさんの人の前で、文字通り全身で、すべてをさらけ出してパフォーマンスする。

ちなみに、ぼくがプロデュースしたアーティストは、ロック、R＆B、ポップス、フォーク、ヒップホップ、クラブミュージックと、ジャンルはバラバラ。でも実は、ぼくなりの「絶対に譲れない共通点」があったのだ。

「その歌声（声質）に、心は、体は震えるか」

いちばん最初に、彼らのデモ音源やライブを聴く時、ぼくがフォーカスするのはこの一点のみ。歌のうまい下手、音楽性、歌詞の感性、メロディセンス、外見など、多くのプロデューサーが気にする点は、いつも二の次だった。

これらの要素も重要だが、後でなんとでもなる。

歌い続ければ必ずうまくなるし、最新機材を使えば、ボタンひとつで音程の修正が可能。曲を書き続ければ作詞・作曲は上達するし、プロのビジュアルチームの力で、「その人らしさ」を追求すれば、容姿も、必ずブラッシュアップできる。

ただ、「歌声」のみは、どうしようもないのだ。ぼくは、この変えようのない「声」を音楽アーティストにおける「絶対個性」と呼んでいる。最新テクノロジーの機材を通して、どんなに加工しても、オリジナルの声よりは必ず劣化してしまう。なにより「歌が伝わらなくなる」のである。

さらけ出された「ありのままの姿」に、感動する

そんなアーティストのむき出しの素の歌声の真髄を体感できる、ライブがもっとも好きだ。なぜなら、彼らの音楽活動において、ステージ上でのパフォーマンスこそが「もっとも自分をさらけ出す行為」だからだ。何百人、何千人、時には1万人を超える人の前に歌声1本で立つこと以上に、自分をさらけ出す場面なんて他にはそうないだろう。

観客たちは、そんな彼らの「さらけ出された姿」に感動するのだ。それを体験したくて、わざわざ人はライブ会場に足を運ぶ。そしてぼくは、彼らがステージで我を忘れた瞬間に時おり見せる、「音程を外し、バンドの演奏を無視して歌が暴走」というような、完全にさらけ出してしまった姿に、震えるほど感動する。

これは、「リハーサルを繰り返して完成させた型を再現する」という、本来の方針から外れてはいる。だが、ライブ後のアンケートでは、多くの人がその瞬間のことを絶賛する。人は、「計算し尽くされたアート」に感銘は受けるが、「計算を超えたアート」に、より心打たれるものなのである。

音楽アーティストとは、すべてをなげうって、大好きな音楽だけに賭けている人たち。そんな彼らの、子供のように真っ直ぐな「ありのままの姿」に、感動するのだ。

ぼくがずっと好きになれなかったのは、本音を隠しながら接してくる「オトナな人たち」だった。心許せる友達がなかなかできなかったぼくは、生きる苦しみを周りのせいにしていた。でも音楽アーティストと接して、そんな自分こそが、ありのままをさらけ出せていなかったことに、ようやく気付けたのだ。

それ以降、音楽アーティストたちと苦楽をともにする時間、彼らのために働く時間が、何よりも充実した時間となった。そして、彼ら以外にも、「自分をさらけ出す勇気をもって生きているオトナ」が、ちゃんと存在していたことに気付けるようになった。

人前でうまく話せない、顔が赤くなることをからかわれる、チック症をバカにされる、いじめられる。ぼく自身、学校や会社で、常に居心地の悪さを感じていた。レコード会社で、一見華やかな仕事をしながら（実際は8割が地味な業務だが）、人と対面する時には、心のなかではいつも極度の緊張と小さな恐怖と戦っていた。

しかし、音楽アーティストたちと過ごした長い年月のおかげで、「自分らしく、ありのままでいい」という人生の真髄を、理解できるようになったのだ。

あなたにとっての「絶対個性」とは何か。それを見つけ出していただくために、ぼくはこの本を書いた。

