¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ¤ØÃ»´ü¹ç½É¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¡Ê16¡Ë¤¬Ìµ»ö¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤È¤È¤â¤Ë¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥Ö¥í¥°¤ÇÄ¹ÃË¤¬¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î²Æ¹ç½É¤«¤éÄ¾ÀÜÃæ¹ñÃ»´ü¹ç½É¤Ø º£ÆüÌµ»ö¤Ëµ¢¹ñ ¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡¼!!¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤¬¹ç½ÉÀè¤«¤éÌµ»ö¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ ¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª²ÆµÙ¤ß¤ÎÌÜÉ¸ÂÎ½ÅÃ£À®¡ª½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡ª¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¡¢¡ÖÀèÇÚÃ£¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹í÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡× ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¶¶¹îÅµ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ê¤ó¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
