駅など街中でも問題になっている、女性をターゲットにあえて体当たりしてくる「ぶつかりおじさん」。その存在は、『大阪・関西万博』（会場：夢洲）でも…。今回、「めちゃ機転きくやん」「反撃ナイス！」と絶賛された対処法について取材しました。



【写真】日傘と日傘が重なるほど、混雑するときも

万博に10回以上通っているIkueさん(@ikue0902）は、ぶつかりおじさんの標的にされることがたまにあるそうで、オーバーアクションで痛さを表現しようが何しようが、おじさんはニヤニヤ顔でこっちを見てくる、もしくは激ギレされることも。



年下女性をとことん見下してくるような態度に「何かいい仕返し（リアクション）はないだろうか…」と日頃から考え、イメージトレーニングしていたそうです。



そんななか、万博の会場を歩いていると突然ぶつかってこられたIkueさん。その日はサングラスをかけていたので、イメトレしていた案の中から、即座に脳内で採用したのが、



「What?!」



英語で叫ぶパターンを実行するとすかさずおじさんは走り去っていったのだとか。



この後、近くにいた女性がIkueさんを心配して声をかけてくれたので「ごめんなさい、日本人なんです。思いつきで言っちゃいました」と伝えると爆笑されたとのこと。



「あの時の女性の方、誤解させてしまってごめんなさい。

英語を母国語とされる皆様、こんな事に英語使ってごめんなさい。

おそらく使う単語のチョイスも間違ってます。

皆様もぶつかりおじさんにはお気をつけください」

と呼びかけるIkueさんに詳しく聞きました。



まったく混雑していなかったのに…

――どちらのパビリオンで遭遇を？



朝一のサウジアラビアでした。近くにスタッフの方がいない状況で、パビリオン自体も混雑しているような状況ではありませんでした。



中に入って何個目かの部屋に入った時で、その部屋には2〜3人ほど人がいたくらいだったと思います。



――すいてる状態でも！驚きます。



すれ違いざまに肩をぶつけてくるような感じでした。ぶつぶつ言いながら歩いていたので警戒はしていましたが急に方向を変えてぶつかってきたので避けきれませんでした…。



痛み自体はそんなに感じなくて、それよりも「用意していたリアクションを発揮する時がきた！」としか、考えてなかったです笑。



――近くの女性の方も心配されていたのでは？



後ろから来られた女性で、その部屋に来たらたまたま私が声を出したようなシチュエーションでした。英語で「OK？」と声をかけてくださいましたが「日本人なんです」って返答したら、一瞬ぽかんとされた後に、すぐ爆笑してくださいました。



――サングラスも功を奏したのですね。



たまたま、サングラスを取るのを忘れてそのまま見ていたのでそれは本当に運が良かったと思ってます。



あれから数回行ってますが、またぶつかりおじさんにも遭遇したので、Threads投稿時に“直前によける”という方法を教えてくださった方がいて早速やってみたところ「うわっ」てなってるのを見ました。そして、ぶつかりよりも「押し出しタイプ」も多いです。



――そんな強引な人も!?



接触していますし、本当にただの痴漢行為だと思います。押し出されてしまった場合は8割ぐらいの確率で列には戻れません。たまたま、近くの方が優しい方だったりすると押し出してきた人を追い出して戻してくれますが、皆さんそれぞれの予約や待機列に必死なので戻れる事は稀です。



整理券待ちや、入場規制解除待ちのタイミングだったりするときは諦めて違うパビリオンに向かうこともあります。



入場ゲート前で押し出された場合は順番を抜かされる形なので相手が前の方に行ってしまうとどうしようもないですね。よくある事なので、最近は何も感じなくなってしまいました。



――モラルのない行動が横行しているのですね。



混雑する日は、入れるか入れないかは運だとおもって、執着せずにその時入れるパビリオンを探すように気持ちを切り替えています。



パビリオンの予約が取れなくても、予約なしですぐに入れるパビリオンだってありますし、ショーもやってるし、大屋根リングから万博全体だって見渡せます。イベントスペースでは、毎日何かのイベントをやっています。「他の人の方が満喫してるな〜」って思ってしまうかもしれませんがそれぞれの楽しみ方で万博を楽しんでほしいなと思います！ 私も閉幕まで、めいっぱい楽しみたいと思います！



◇ ◇



SNSでは、万博関連の役立つ情報や攻略法、体験談など様々な内容が投稿されていますが、マナー違反やモラルについての苦言・注意喚起が多いのも事実。



入場ゲート荷物検査前での追い越し、場内ダッシュ、待機列中の合流や横入りなど、先着を争う関連のものが多く、パビリオンや体験を一つでも多く楽しみたい気持ちは理解できますが、事故やトラブルにつながる可能性もあり、とても危険です。



今回お話をお伺いしたIkueさんも、こまめに動く待機列では、後ろの人に当たったり、列を詰まらせてしまう可能性があるため椅子を使わないようにしたり、日傘をさしている時は、他の方に当たらないようなるべく意識を絶やさないようにしているとのこと。こういった一人ひとりの気遣いがマナーの向上につながっていくように感じます。



会期も残り約1.5ヶ月。引き続き大混雑が続くことが予想されますが、入場者全員が安全に気持ち良く過ごせるようお互いにおもいやりを持って楽しみたいものです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）