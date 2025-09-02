「慈眼視衆生　福聚海無量」が教えてくれる、人生に大切なこと

新学期が始まる時期、大人も子どもも気忙しく感じているのではないでしょうか。

今回は、10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージをお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

感傷的な気分になりがちなこの時期、大切な人に連絡をしても、部屋のドアを叩いても反応がもらえないことがあるかもしれません。でもどうか、落ち込まないでください。

いつかその心のドアが開き、彼らに決して独りではないことが伝わりますように、という想いを込めて、この禅語をお届けします。

今日の禅語

人はみな、やさしく見守られている

「慈眼視衆生 福聚海無量（じげんじしゅじょう ふくじゅかいむりょう）」

観音様はやさしい、思いやり深い視線でいつも衆生（人びと）を見ておられる。そこには海のように無限の福徳、幸せが広がっている。

誰かに見守られているという実感は、元気や勇気を与えてくれるのではないでしょうか。「まわりには自分を見守ってくれる人なんかいない」。そう感じている人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。観音様の視線は、わたしたちにあまねく注がれています。それを信じていたら、安心して生きられますね。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

「日日是好日」が教えてくれる、人生に大切なこと