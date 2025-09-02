行ってみたい「愛媛県の星空スポット」ランキング！ 2位「長浜海岸」、1位は？
澄んだ愛媛の夜空には、都会では見られないほどの星が瞬き、まるで空と地が溶け合うような美しさを感じさせます。夜風に当たりながら流れ星を探す時間は至福のひとときです。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい愛媛県の星空スポット」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
小石まじりの渚が特徴で、夕日の絶景スポットとしても有名です。遊歩道やベンチも整備されているので、ゆったり天体観測を楽しめます。
回答者からは「穴場です」（50代男性／兵庫県）、「海岸から見たら綺麗だと思う」（30代男性／山口県）、「口コミの評価が良い」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
石灰岩などカルスト特有の絶景が広がり、天空の楽園と称されています。雲がかかりにくく見晴らしがよいため、星空を満喫するにももってこいのスポットです。
回答コメントでは「すごく綺麗な星空だからです」（30代女性／兵庫県）、「よいと聞いたことがあり興味がある」（20代女性／大阪府）、「有名なので」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
