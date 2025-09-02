

花王、ソフトバンク、ホリプロといった大手企業が今、オーディション番組の「落選者」を次々と起用している。

2024〜2025年、人気アイドルグループSexy Zone（現timelesz）が新メンバーを公募し、選考過程をNetflixで配信した「timelesz project -AUDITION-」（通称・タイプロ）。1万8922人から選ばれた5人の新メンバーのみならず、選ばれなかった候補生たちも、連日引っ張りだこなのだ。

これは、「一つの場所で選ばれなくても、別の場所で輝ける」ことを示唆しているようにも見える。筆者の周りでも、「タイプロ」をきっかけに初めてアイドルの推しができたという声を聞く。「タイプロ」はエンターテインメント業界に何をもたらしたのか。

現役アイドルによる前代未聞の「仲間探し」

「タイプロ」の新しさはどこにあったのか。

Sexy Zoneというグループ名は知っている人も多いだろう。メンバーの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が、2024年「timelesz（タイムレス）」へ改名と同時に、新メンバーオーディション開催を発表。約半年間Netflixでドキュメンタリーとして配信していた。Netflix内ランキングで何度も1位を獲得し、Xでは毎回トレンド入り。

デビューして13年、ドーム公演も果たした現役アイドルが、自ら審査員として仲間を探すことは、前代未聞だった。多くの人にとってはベールに包まれていたアイドルの想いや努力、裏側が、Netflixを通じて広く開放された。審査が進むにつれ、3人はもちろん、候補生それぞれにしっかりファンがついて、熱量は増していくばかりだった。

2月15日に最終結果が発表され、新たに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝の5名が加入した。8人組となったtimeleszは躍進を続けている。



アルバム『FAM』は初週61.9万枚（オリコン調べ）を売り上げ、ビルボード総合アルバムチャート1位を獲得。『タイムレスマン』（フジテレビ系）『timeleszの時間ですよ』（TBS系）と2つの冠番組が放送され、10月から日テレで『timelesz ファミリア』の放送も発表された。

アリーナツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」を開催、さらに年末年始のドームライブも発表されるなど、記憶でも記録でも実績を示している。

同時に、オーディションでは選ばれなかった候補生たちも、それぞれに活躍を見せている。

「ROIROM」花王エッセンシャル・LINEMO…大手企業が続々起用

最終審査で惜しくも選ばれなかった本多大夢と浜川路己。オーディション中どこか自信なさげだった本多の武器は、「歌唱力」。timeleszメンバーからも高く評価され、最終審査のパフォーマンスではもっとも難しいパートを歌い上げた。

浜川は、5次審査のパフォーマンスで1位となるも、最終発表では選ばれなかった。浜川の年齢は19歳。特別目をかけていたように見えた佐藤からは「僕らを追い越していってほしい」と、最大級の“賛辞”ともとれるメッセージが送られた。

2月15日の最終発表から3カ月後、本多と浜川2人による新ユニット「ROIROM」の結成とファンクラブ開設が発表され、モード系雑誌「SPUR」のWEB版でインタビュー記事と動画が公開。

ここから、異例の抜擢が続いている。

花王「エッセンシャル」のWEBCMへ2回にわたり出演。その新商品発売のタイミングで3日間の期間限定「Essential 新感覚Cafe」が表参道でオープン。二人がプロデュースしたドリンクが販売された。実際に筆者も表参道のカフェを訪れたが、平日にもかかわらず多くのファンで賑わっていた。

それに加え、眼鏡ブランドJINS（ジンズ）の姉妹ブランドである「RIM BY JINS」の広告、ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」のWEBCMにも起用されている。



しかも、それぞれ商品のPRでありながら、二人のデビューを祝っているかのような、魅力をプロモーションするつくりになっている点も興味深い。雑誌も『VOCE』『MAQUIA』『美的』など美容系媒体での露出が続き、先日は『anan』の表紙を飾った。

さらに、雑誌『ViVi』が毎年開催している「ViVi国宝級イケメンランキング」のNEXT部門において、浜川が5位に初ランクイン。国宝級イケメンランキングは「ADULT部門」「NOW部門」「NEXT部門」に分かれ、それぞれ読者による投票でランクが決まる。

浜川は「編集部イチオシのイケメン」として本誌でピックアップされた。同時に取り上げられたのが、俳優の本田響矢。本田といえば、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）でブレイクした注目の俳優の一人で、「NOW部門」の8位に初ランクイン。注目度の高い本田とともにピックアップされ、「タイプロ」が業界関係者にも注目されていたことがうかがえる。

9月1日には、パナソニックのドライヤー「ナノケア」最新機種の発売に合わせた特設WEBページで、田中みな実、篠原ともえらと並んでWEBムービーが公開された。

それぞれの道で輝く候補生たち

最終審査まで進めなかった西山智樹と前田大輔は、4次審査でそれぞれ殻を破ったパフォーマンスを見せ、多くの視聴者の心をつかんだ。

6月1日に、西山と前田が大手芸能事務所ホリプロへ所属することが発表され、現在はグループデビューを目指して活動中だ。二人が立ち上げた新プロジェクト『TAG SEARCH』は、SNSを活用しながら、自ら新たなグループメンバーを探すという、オーディション落選者が「選ぶ側」に回る前代未聞の展開を見せている。TBS『アッコにおまかせ！』への生出演を皮切りに、『ハマダ歌謡祭』などにも出演。雑誌『GIANNA』『美的』などで特集が組まれるなど、メディア露出も急増している。

同じく、セミファイナルである4次審査まで残った鈴木凌は、interfmで冠ラジオ番組をスタート。女性向けキャリア支援サービス「SHElikes」のアンバサダーに就任し、CM出演も果たした。

本多と浜川と同じくファイナル審査まで参加していた浅井乃我は、アメリカの高校生としてオーディションに参加。番組終了後はアメリカの高校を卒業し、シリコンバレーで単独トークライブを開催。高いセルフプロデュース力を見せた。「日本でアイドル活動をしたい」と公言しており、近いうちに活躍する姿が見られそうだ。

山根航海も独自の道を歩んでいる。番組で見せたダンススキルとエンターテイナーとしての才能を活かし、SNSを中心に活動を展開。美容雑誌『VOCE』のWEB版にたびたび登場し、「タイプロ」ファンからの根強い支持を受けながら、新たなステージでの活躍を模索している。

なぜ「不合格者」がここまで活躍できるのか

なぜ、これほどまでに落選したメンバーが活躍できているのか。それは「オーディションを通して実力と人柄が可視化されていたから」だと筆者は考える。

「タイプロ」出身者は、企業から見てすでに大規模な「市場調査」を経ていると言える。視聴者の反応、SNSでの評価、ファンベースの規模まで、おおよそデータとして可視化されているのだ。

さらに「タイプロ」では、オーディション番組でよくある「悪編」がなかったのも大きいと感じた。悪編とは、チームメンバーの中で輪を乱すような振る舞いを大きく取り上げたり、パフォーマンスの失敗を際立たせたりする編集のことで、海外の公開オーディション番組ではよく見られる。

しかし、タイプロではそのような編集は多くなく、ストーリー性が重視され、候補生たちの魅力や人柄が視聴者に伝わるような構成になっていた。

その結果、落選が「終わり」ではなく「新たな始まり」として受け止められたのだろう。候補生の魅力や努力を丁寧に描き、結果として、落選後も「推し続ける」ファンの基盤が作られたのも大きい。

エンタメ業界に示す新たな可能性

2026年にはNetflixで続編『timelesz project -REAL-』の配信も決定している。最終審査後から8人体制となったtimeleszの初のドーム公演までを描くという。timeleszと、オーディション参加。相乗効果で盛り上がりを見せていきそうだ。

「タイプロ」が示したのは、オーディション番組の新たな可能性だけではない。一つの場所で選ばれなくても、別の場所で輝けるという、現代らしいキャリア形成にも示唆を与えるものだ。

筆者の周りでは、「タイプロ」を入り口に、timeleszのファンクラブに入った人、同じ事務所の別グループに興味を持った人、ROIROMのファンクラブに入った人などがいる。その多くが、「アイドルのファンクラブに入ったのは初めて」と語る。

これは、2007年頃、嵐が国民的グループへと駆け上がっていった時期の、周囲の反応を思わせるのだ。それまで「アイドル」に興味がなかった層をアイドルに目を向けさせるだけの吸引力が「タイプロ」にはあったのだろう。

1万8922件の応募から始まったプロジェクトは、今、それぞれの物語へと枝分かれしている。「タイプロ」が示したオーディション番組の新たな可能性は、今後のエンターテインメント業界へも影響していきそうだ。



