ゼロからわかる「硫黄島」――呼び方は「いおうじま」か「いおうとう」か、なぜいまだに「上陸禁止」なのか

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』著者・酒井聡平氏へのインタビュー。

なぜ北海道の記者が硫黄島を取材するのか？

――酒井さんは北海道出身で、北海道新聞で記者をされています。なぜ『硫黄島上陸』『死なないと、帰れない島』と、硫黄島をテーマにした単行本2冊を書かれたのでしょうか。

酒井：私は2006年から硫黄島の取材をしているのですが、理由は一つではありません。一番大きいのは、自分の祖父が父島の兵士だったことです。

硫黄島の最後の電文は「散るぞ悲しき」が有名ですが、それとは違う「父島ノ皆サン サヨウナラ」が最後ではないかという説もあるんです。「さようなら」ってものすごく寂しい響きじゃないですか。その電文を受け取る側にいた兵士の孫として、私にも何かできることがあるんじゃないかと思っていたときに、硫黄島で戦死した日本兵約2万2000人うち1万人以上の遺骨が見つかっていない事実を知りました。

であれば、それを報じる役割を友軍兵士の孫としてできるのではないか。そう思ったのが一番大きな理由です。

――硫黄島というと、玉砕のイメージや映画で見聞きしたことがある、という人が多いかと思います。ちなみに、硫黄島にはどのように行くのでしょうか？

酒井：硫黄島は原則「民間人上陸禁止」となっています。島に渡る機会は、遺族の方々であれば国や都が行っている慰霊巡拝のときなどです。つまり、現状として一般の方が硫黄島に行くことは困難です。

そのほかには、年4回行われている政府派遣の遺骨収集団があります。現在では遺族が少なくなってきているため、ボランティアの方々も多く入れるようになってきました。ただ、希望者が多く、ボランティアとして加わるのも難しい。そう考えると、本当に遠い島という現状です。

では、どういう人が上陸しているのか。自衛官と自衛隊施設を維持する建設作業員の方々です。島民はいません。

――酒井さんはそんな硫黄島に4回渡っています。

酒井：私は2006年に硫黄島を徹底的に取材しようという志を抱き、上陸を試みたんですけども、まったく上陸の可能性をつかむことができませんでした。そのあたりの経緯は『硫黄島上陸』で詳述していますが、最終的には13年かけて、2019年にようやく政府派遣の遺骨収集団にボランティアに加えていただきました。祖父が父島にいた。硫黄島も父島も同じ小笠原村である。ということは、私も小笠原村３世だという論理で収集団に加えてもらいました。

――そうして人生を賭して上陸できた酒井さんは、どんな謎を解こうとしたのでしょうか？

酒井：『硫黄島上陸』では、戦没者約2万2000人のうち、遺骨がいまだ1万体しか見つかってないというミステリーについてです。硫黄島はだいたい30キロ平米、港区より少し大きいくらいの島なのに、1万人の遺骨が行方不明というのはおかしいですよね。いろんな人に「なぜ？」と聞きましたが、土に還ったからだろうといった話で終わるんです。

私はそれで終わらなかった。なぜ土に還ったんだろうという疑問が出発点になりました。自分がわかるまで質問していくのが新聞人だと思っています。そうした私の属性がキーになったのかもしれません。

「いおうじま」と「いおうとう」の違い

――多くの方は映画「硫黄島からの手紙」で硫黄島について知っていると思います。映画では「いおうじま」と呼びますが、酒井さんの著書では「いおうとう」という呼称です。何が違うのでしょうか？

酒井：私も講演会などで冒頭に聞くようにしています。「いおうじま」と「いおうとう」、どっちが正しいと思いますか、と。実際、どちらも間違っていないんです。アメリカ側の呼称と日本側の呼称が違うということなんです。現在、日本での公式な呼び方は「いおうとう」です。これは国土地理院が地元の方々が望む形で地名を統一しようという流れがあり、戦前の島民たちの間では「いおうとう」と呼ぶほうが多かった。それで2007年に統一されました。

一方、アメリカでは「いおうじま」という響きが非常にインパクト強い。つまり、単なる島の名前という以上に、「栄光」や「勝利」といった意味を含んでいるんです。

じつは、映画「硫黄島からの手紙」で描かれなかったこともあります。それは、島民の存在やその豊かな暮らしです。戦前の硫黄島には、最大約1200人の島民たちが住んでいて、風光明媚でコメ以外の多用な作物が採れる島でした。が、映画にそうした描写がまったく出てきませんでした。

ひとつだけ、渡辺謙さん演じる栗林中将が、空襲で逃げまどっている島民たちの姿を見て「島民は速やかに本土に戻すことにしましょう」というセリフがあります。それを描いただけでも高く評価してもいいと思う一方で、硫黄島史研究の第一人者である明治学院大学の石原俊教授は違和感を感じていると書かれていました。

その違和感とは何か。「本土に戻しましょう」というのがセリフとしておかしい。当然、島民は硫黄島で生まれた方々で、本土は戻る場所ではない。だから、戻すというのはどうなのか、ということですね。

――新作『死なないと、帰れない島』では、戦前の硫黄島における人々とその暮らしを書いています。旧島民１世の貴重な証言も多く紹介されており、玉砕や戦地というイメージとは異なる硫黄島像を示しているのかなと。

酒井：新作『死なないと、帰れない島』では、戦前に最大1200人いた島民たちが、いまだに疎開状態であり、それがなぜなのかというミステリーに迫りました。意外と知られていないのですが、第二次世界大戦の強制疎開命令が解除されてない島は世界中で硫黄島だけなんです。

ご存知の方も多いかもしれませんが、世界人権宣言第13条では「すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する」、日本国憲法第22条では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と書かれています。

硫黄島の旧島民たちには移動や居住の自由という基本的人権がないと言ってもいい。本来、これは国連が介入すべき問題だと思います。島民は帰りたいのに81年間帰ることができていない実態があるんです。

なぜいまだに帰れないのか？

――『死なないと、帰れない島』の核心に迫りますが、なぜ帰れないのでしょうか？

酒井：この本では、島民とその子孫などの証言と公文書等からその謎に挑んでいるのですが、見え隠れするのはアメリカの存在です。要するに、硫黄島は1968年にアメリカから返還された日本固有の領土なのに、じつはそうなっていないのではないかということです。

――帰れない理由をもっと手前から説明すると、火山というのもよく要因として挙げられていますよね。

酒井：じつは、国側は帰れない理由を説明しているんです。1984年に中曽根康弘首相の諮問機関がこのような意見書をまとめました。

〈今後の硫黄島における一般住民の定住及び開発の可能性は、「火山活動による異常現象が著しいこと」及び「産業の成立条件が厳しいこと」に対する客観的かつ適切な評価によって決定されるべきものである。かかる観点から、小委員会は、これらの問題を中心として調査審議を重ねた結果、「硫黄島には一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発には適さないと判断せざるを得ない（中略）」との結論に達した〉（『死なないと、帰れない島』より）

火山活動による隆起によって産業の発展も望めない、居住に適さないということですね。直感的には火山島で危ないというのはわかりそうです。でも、そもそも日本自体が火山列島です。この理由が認められるならば、日本中どこも住めないということもできる。メディアはこの政府の方便を40年間流し続けているわけです。

――そこに酒井さんは違和感を感じた。

酒井：ええ。誰も本当の理由に迫ってないんじゃないかと思いました。帰りたいと言っている人たちがいるのに帰さなかったのは、国の不作為だと考えています。ただ、メディアの責任も大きい。実際に「なんでもっとマスメディアがね、しっかりね、伝えないのかと……」とも言われました。メディアが伝えなかった結果、旧島民ですら帰れない理由を知らない。

『死なないと、帰れない島』の主人公の1人でもある奥山登喜子さんの話をさせてください。昨日も会ってきましたけれど、強制疎開時は11歳、現在92歳でご健在です。いまだに帰りたいとおっしゃっていますが、帰れない理由については何かしらは言えるんですが推測でしかないんです。ほかの島民１世の方も明確に答えられない。これは一体何なんだと、怖くなってきました。

――よく言われる火山に加えて、自衛隊という存在もありますよね。

酒井：「硫黄島全島が自衛隊の管理下に置かれている、だから帰れない」というような論理の報道は多いんです。でもそれは、人が住めなくなった島なんだから活用しよう、本土でできないような騒音を伴う訓練ができる島としていいじゃないか、というあくまで結果論的な話だと思っています。

ここまで帰島問題について掘り下げてきましたが、実は法的根拠がないという指摘も出てきています（毎日新聞2025年2月18日「硫黄島元島民、帰島運動を再開 『強制疎開』終了、国に要望へ」）。

〈『硫黄島』の著書がある石原俊・明治学院大教授（歴史社会学）は「（84年の）意見具申以来、旧島民の間では諦めが広がっていたが、帰島を規制する明確な法的根拠はなく、促進協が改めて原理原則を掲げた意義は大きい」と指摘する〉

私はこれまで数々の硫黄島報道に目を通してきたが、硫黄島民の帰島問題に〈法的根拠なし〉と明確に断じた報道は、これが初めてだった。法治国家において、帰島を阻む国内法が実は何も存在しないという事実が報じられたこのインパクトは、計り知れないほど大きい。（『死なないと、帰れない島』より）

ただ、ずっとちらついているのは、アメリカという存在です。近くの父島と母島と違い、硫黄島（と沖縄）は特別な島です。多大な犠牲を経て得た土地なので、勝利や栄光の象徴なんです。さきほども話したように、「いおうじま」という呼び方に字面以上の意味が込められているのです。

ほかにも、摺鉢山山頂に建っている記念碑には、星条旗のパネルがはめ込まれています。記念碑は外交文書上ではコンクリートの塊ではなく、じつは星条旗なんです。つまり、摺鉢山山頂にはいまだに星条旗がなびいている。これが何を意味するかということをぜひ考えていただきたいです（真相については『死なないと、帰れない島』に書いています）。

2025年の硫黄島

――最後に、2025年の硫黄島について聞かせてください。

酒井：今年は戦後80年ということで、4月に天皇皇后両陛下が硫黄島を訪問されました。両陛下は旧島民や戦没者遺族の方々とも談話をされました。メディア各社はこの訪問を報じましたが、両陛下が帰られたあと「知られざる物語」がありました。天皇陛下のお花に関する物語を『死なないと、帰れない島』のエピローグに書きました。

『死なないと、帰れない島』は、文字通り人生を賭けた作品になりました。二度と書けないノンフィクションです。執筆中に意識失って倒れるという経験もしました。故郷に帰りたいのに帰れない――そんな普遍的な問題に全力で迫り、知られざる歴史に光を当てることができたと思います。

