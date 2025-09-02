次戦メキシコは得点の半数セットプレーで北中米制覇…森保Jは攻守で「意見交換をしながら」対策へ
日本代表は今月、森保ジャパン発足後初めて北中米W杯開催国のアメリカに乗り込み、国際親善試合2試合を行う。6日の初戦の相手はFIFAランキング13位のメキシコ。かつて日本代表を率いたハビエル・アギーレ監督のもと、今夏のCONCACAFゴールド杯を制した難敵だが、同大会では10得点のうち5得点をセットプレーから生み出しており、日本としても入念な対策が求められそうだ。
ゴールド杯でのメキシコ代表はCBのセサル・モンテスがエースのFWラウール・ヒメネスと並んでチーム最多タイの3得点を記録。ボランチとCBを兼ねるMFエドソン・アルバレスも2ゴールを挙げており、DFヨハン・バスケスを含めた長身ターゲットマンの力でセットプレーの強さを支えていた。さらにゴール前で制空権を握るだけでなく、キッカーも強力。FKだけでなくCKの際も左右のキッカーを同時に立たせ、相手に的を絞らせないようにしつつ、主に左利きのMFアレクシス・ベガが高いクオリティーのボールを供給していた。
近年ではイングランド・プレミアリーグでの高度な駆け引きに注目が集まり、ますます重要性が指摘されているセットプレー。メキシコ代表の実績はそのトレンドを象徴しているものとみられるなか、日本代表としても万全の警戒姿勢で向き合っていく構えだ。
セットプレーの守備を担当する下田崇GKコーチは8月下旬の取材対応で「メキシコの映像を見ながら分析してきたが、やっぱりアジア最終予選とは違う。個々が一人一人強く、賢く、チームとしてもしっかり準備されている」と指摘。「相手の情報をしっかり選手にインプットして、少しでも素早い対応をしてもらうようにやっていきたい」と意気込んでいた。
もっとも、メキシコ戦はあくまでもW杯本大会への過程に位置付けられる親善試合。“メキシコ対策”と銘打って新たな守り方を構築するのではなく、これまでのW杯予選などを通じてチームが積み上げてきたポジショニングやマークのつき方でどれだけ対応できるかを試せる貴重な機会となる。
そのため下田コーチは「自分たちのコンセプトの中で『相手がこう来るから』という形で、注意するポイントをしっかり合わせて対応していけるようにやっていきたい」と強調。所属チームとは異なる守り方や、異なる役割を担う選手も多くいるなか、W杯本大会を見据えて積み上げを行っていく方針だ。
なお、そんなメキシコのセットプレーだが、ただ守備面での警戒を向けるだけでなく、攻撃面では前向きな示唆も与えてくれているようだ。
セットプレーの攻撃を担当する前田遼一コーチは「試合を見ながらメキシコは本当に参考になると思っていた。下田さんとも『あのやり方いいですね』とか『日本代表はどうやって守りましょうか』という意見交換をしながら、日本代表の攻撃に活かせないかというのを常に考えている」と明かした。
こうした他国からの情報収集はメキシコ代表に限らず、日常のリーグ戦を通じても行われている。
日本代表のコーチ陣は毎週、欧州各国の日本代表候補選手を手分けしてスカウティングしているが、「普段の活動の中でいろんな選手の映像を見させてもらえるので、試合を見ているだけでもいろんなアイデアがある。対戦相手の映像も含め、常に映像を見てヒントをもらっている」と前田コーチ。参考になりそうな事例があれば、代表活動の際に選手にもヒアリングを行い、「少しでもいろんなアイデアを吸収できるように取り組んでいる」という。
加えて分析面では、パリ五輪代表からA代表に加わったテクニカルスタッフの渡邉秀朗氏が大きな役目を果たしている様子。前田コーチは「ヒデが入ってくれたことによって下のカテゴリから日本代表がやってきたことの情報、知識を教えてもらったりもできる。常にいろんな知識を共有させてもらえる場にいることが非常に大きい」と話していた。
そうして集められた知見は代表期間中のセットプレー練習に落とし込まれ、選手からのフィードバックを受けながらブラッシュアップしているようだ。
「個人的に選手と話をしてインタビューすることもあるし、こっちからもしっかり提示している。そこでやってみて何かあれば選手もたくさん言ってくるので、それを聞き入れながら、チームとしてこれでやると提示するというのを繰り返しながら、少しでも積み上げていくというスタンス」(下田コーチ)
W杯本大会まで残り約9か月。セットプレーに大きな強みを持つメキシコ戦から始まるテストマッチでは「これからいい対戦相手と戦えるので、今のところは手の内を隠すよりもどんどんチャレンジしてやっていこうというイメージ」(前田コーチ)という果敢な姿勢を打ち出し、セットプレー強化に取り組んでいく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
