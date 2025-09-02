京都で唯一の”村”、宇治茶のふるさと南山城村を「道の駅」拠点に旅してみた

誰もが訪れたことがあるでしょう「道の駅」。全国津々浦々、ひなびた感じの道の駅もあれば、モダンで広くて何でも揃っていたり、その世界ではつとに有名、テレビ番組に登場するようなカリスマが経営するところもあります。いずれにせよ、観光客だけでなく、その地域を誰よりも知るプロたち（地元のお年寄りとか役所の人とか農産物などの納入業者とか）が日々集まる道の駅を拠点に旅することは、じつは大変効率的で理に適（かな）っているのです！

今回は京都で唯一の“村”、南山城村（みなみやましろむら）にある「道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村」と、そこに隣接するホテル「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都南山城」を拠点に宇治茶の里を旅してみました。

緑の海老天と、おばあちゃん直伝「大豆南蛮」に仰天！

天ぷらの衣からして鮮やかな緑！ 「村抹茶そば」は当然ながら、佃煮（上写真、中央列左端の丸皿）、デザートまで、ぜんぶ緑。おまけに天重のご飯まで、ほうじ茶を煮出して炊いた茶飯、サラダのドレッシングは抹茶フレンチと、すべてに宇治茶がつかわれるのが、この道の駅内にあるレストラン「村風土食堂つちのうぶ」の「お茶づくし御膳」1600円（税込み）だ。

まずは茶そばをツルツルッと。抹茶の香りと味わいが濃い！ そしてメインの天重。とにかく抹茶の衣がサクサクで軽く、かといって素材の味をジャマすることもない。茶飯と相まって、ボリューム満点でも非常にあっさりいただけるのだ。

この道の駅を運営する株式会社南山城の社長・森本健次さんが語る。

「（上写真奥、右側の）3品皿の左端に載った豆のお惣菜は『大豆南蛮』です。大豆を揚げて、それに甘い南蛮ダレを絡めてるんです。私たちがこの道の駅を立ち上げるとき、地域のおばあちゃんらに、いろんなご飯を食べさせてもらって、高尾（地区）に住むおばあちゃんがつくってくれたのが、この地域ならではの伝統料理、大豆南蛮なんです」

村役場課長の座を捨てて、道の駅に懸けた！

森本さんは1967年、この南山城村で生まれ、高校を卒業して南山城村に入職、つまり村役場の職員になった。2010年からは村長の特命で、魅力ある村づくりのため、道の駅開設プロジェクトを任された。そして2015年には順調に、むらづくり推進課長となったのだが……翌年、「より本気で、道の駅開業に専念したい」と役場を退職、2017年4月の開業にこぎつけた。なんという熱血漢！

となれば、森本さんご推薦の村抹茶ソフトクリームも、ぜひ試さねばなるまい。よくある抹茶ソフトの倍以上のお茶、しかも“春摘み抹茶”をつかっているだけあって、お茶のほのかな苦みと渋み、濃い香りがたまらない！ まさに、ここでしか出合えない、あと口のよさだ。

その後、森本さんと、彼とともに地域を盛り上げている“仲間たち”の案内で、青々としたお茶の木の畝（うね）が密集した村内の茶畑を訪れ、茶摘み＆お茶会体験ツアーに参加させてもらった。

「南山城村では、京都で生産されるお茶の約3割をつくってます。お隣の和束町（わづかちょう）と合わせると京都茶の8〜9割ほどを生産してるんです。静岡県にあるような大規模な茶園やなくて、山の斜面にはりつくように茶畑が点在してるのが南山城村の特徴。このあたりは昔は琵琶湖（滋賀県）の底やったそうで、その栄養分あふれる古琵琶湖層の土がお茶の生育によいといわれています。さらに、このあたりにはよく川霧がたちこめて、茶葉に適度な水分を与える。そんな土地でできたおいしいお茶を、われわれは『村茶』と呼んでブランディングしてるんです」（森本さん）

森本さんの“仲間”で日本茶インストラクターの丸田義之さんに指導を受け茶摘み体験。茶木の先っぽにある丸まった新芽（＝芯）と、そのすぐ下に生えているやわらかい茶葉1枚を、あまり枝が入らないように気をつけつつ摘んでザルに集めていく。一芯一葉と呼ばれる、とくに高級なお茶の摘み方だ（上写真）。

丸田さんは、それを洗ってガラスポットに詰め込み、60℃のお湯を注ぐ。「ウェルカムドリンクです。飲んでみてください」。ちょっと青臭い、豆のような香りのハーブティーといった印象の味がする（上写真）。

今度は森本さんが洗った茶葉をフライパンで炒め始めた。おいおい、そんなことして大丈夫なの？

が、茶畑とプロペラのイラストTシャツを着た森本さんは自信満々に言うのだ。

「本来、お茶は収穫してから蒸すんですが、畑ではそれができないので、こうした体験ツアーでは、濡れた葉を炒めてそれに代えています。さあ、お茶の葉が蒸し上がりました（笑）。次は皆さんに、これを手でもみ込んでいただきます」

丸田さん監修のもと、茶葉の手もみ大会が始まった。本来は熱をかけながら乾燥も同時に行うらしいが、われわれ素人には熱いので、まな板の上に和紙を敷き、それに押し込むようにしながら、茶葉が細くなるまでもむ。

「もんでいると、よじれてきますので、またそれをほぐして、乾かしながらもみ込んでいきます。理想は、針のように細くなるまでです（笑）」（丸田さん）

こうしてもんだ茶葉で、ウェルカムドリンク第2弾を淹れてもらうと……先ほどのハーブティーとは打って変わって、しっかり宇治茶！

ひと口目でフレッシュなお茶の香りが鼻腔をくすぐり、すぐに甘みを感じる。いかにも、高級茶っぽい上品な味。茶畑での簡易的な野点（のだて＝野外で湯を沸かし、お茶を淹れること）でもこの味わいとは、さすが宇治茶の里の逸品だ。

茶農家3代目が淹れた「水出し深煎り煎茶」の鮮烈！

次に向かったのは、この茶畑のオーナーでもある「辻本製茶工場」。むせ返るほどに、しかし上品なお茶の香りが充満する工場では、茶農家3代目の辻本豊さん（下写真）が茶葉の蒸し具合をチェックしながら出迎えてくれた。

ここでは、主に宇治茶では非常に珍しい深蒸しの煎茶をつくっているという。いくつもの機械をフル稼働させて、茶葉を蒸し、もみ込んでいくようすを見るのは楽しい。工場内はかなりの暑さだが……。

「茶葉を機械に入れ、蒸していきます。それを、もみ込んでは乾かし、またもんで乾かしを繰り返して4時間以上。皆さんよく知ってる、あの煎茶の見た目になります。蒸し時間が短いのが浅蒸し、その倍くらいの時間をかけて蒸したのを深蒸しといいます。見た目だけやのうて、もちろん味も違います」

そして、辻本さんが「飲んでみると、いろいろわかります」と淹れてくれたのが、深蒸しの水出し茶（上写真右）。30分間も水出ししたそうで、美しい濃い緑色をしている。ひと口飲んでみると……旨みがすごい！ 一瞬、京料理につかう昆布だしではないかと錯覚するような、深い味わい。そして心地よいわずかな渋み。ゆっくり楽しみたいのに、暑いのもあって、ついゴクゴク飲んでしまう。

次に辻本さんは、60℃くらいのお湯で浅煎りの茶を淹れ、湯飲みに注いでくれた。

「色の差はすぐわかるでしょうけど、味もだいぶ違います。僕は、どっちにもそれぞれのよさがあると思います」（辻本さん）

たしかに、浅煎りの温かいお茶はキレイな黄金色で、苦み渋みがほとんどなく、ほんのり甘い。これはこれで、しみじみ旨いなあ。

道の駅には、辻本さんの「かぶせ深蒸し茶」をはじめ、南山城村の生産者たちが心をこめてつくった、かぶせ茶（茶畑に黒い覆いをかぶせ、直射日光を適度に防いで育てた茶）、ほうじ茶、便利なテーバッグなど「村茶」シリーズがズラリ！（上写真） 眺めているだけでも楽しいが、実際に買って飲んでみれば、誰もが村茶ファンになるはずだ。

やっぱり「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」は楽しい！

そんな道の駅の隣にあるのが本日の宿、「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ」だ（下写真）。

客室に入ってブラインドを上げると、茶畑、茶畑、また茶畑！（下写真） ああ、ここは宇治茶の里なんだなと実感する。そして部屋を見渡せば、うんうん、この感じ。いつもの「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」だ。筆者は系列ホテルのいくつかに泊まったことがあるが、どの地域でも部屋のつくり、家具などのレイアウトがほぼ同じ。どこに何があるかや、どの設備をどうつかうべきかがわかっているというのは、かなり快適で、大げさでなく自宅にいるかのようにくつろげる。ベッドもデカくていい！

全国に29あるフェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルは、各地の道の駅や周辺の食事処、居酒屋などで地域の人びととふれ合い、名物や地酒など地元の味を楽しんでほしいと、あえてレストランを設けていない。館内のマーケットプレイス（売店）には食べ物も酒類、ソフトドリンクも豊富だし、無料のコーヒーや味噌汁などもあるから、出かけなくとも宿泊客の共用スペース「ロビーラウンジ」で十分飲み食いも宴会だってできるのだが、ここはやはり、ホテルのコンセプトに従ってみようじゃないか。

というわけで次回は、ほぼ滋賀、三重、奈良3県との府県境に位置する同ホテルの立地を活かし（？）、すぐ近くにある三重・伊賀上野市の名物料理店（下写真がヒントです）を訪ねることにする。お楽しみに！

Photo & Text：舩川輝樹（FRaU）

