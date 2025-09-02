福山雅治が8月30日、京セラドーム大阪にて＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL.＞の初日公演を開催した。



8月30日および31日に京セラドーム大阪、9月14日および15日に埼玉 ベルーナドーム、9月27日および28日にみずほPayPayドーム福岡といった3ヵ所6公演の同ツアーは、デビュー35周年の節目に開催される７年ぶりドームライブとなるものだ。その京セラドーム大阪公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

2日間で8万人のオーディエンスが熱狂した京セラドーム大阪公演は、主演映画『ブラック・ショーマン』(9月12日全国ロードショー)に提供したインストゥルメンタル・テーマソング「幻界」をはじめ、「零-ZERO-」「想望」などのヒットソングほか、35周年を彩ってきた様々な楽曲が最新のバンドアレンジ、ステージ演出と共に披露された。

なお、このドーム公演に合わせてライブ初披露された映画『ブラック・ショーマン』テーマソング「幻界」について福山雅治は、「映画の主人公・神尾武史がかつてベガスの舞台に立っている頃のその登場曲をイメージして描き下ろしました。タイトル「幻界」に込めた意味は、武史は元・トップマジシャンであり“幻の景色を表現することができる、幻の世界の住人”である。現実と非現実のギリギリの世界を攻めていくマジシャンとしての矜持を、同じ読みとなる“限界”にかけたダブルミーニングとなっております。ぜひ、映画に登場する全てのキャストが織りなす“幻界”の物語をテーマソングと共に楽しんで頂けたら」とコメントしている。

「幻界」はジャケットアートワークが公開されたほか、9月1日からダウンロード予約購入キャンペーンもスタートした。特典の特別賞では「福山所有の“赤いオープンカー”CTIYカブリオレとの記念撮影」参加権が抽選でプレゼントされる35周年スペシャル企画も。福山本人が購入した“赤いオープンカー”CITYカブリオレは、18歳で上京後、実際に自身が乗っていた車と同タイプのもの。先ごろ、福山雅治公式SNSに投稿されて反響を呼んだ。そしてドーム公演ではこのオープンカーに乗って、オーディエンスの”もっとそばにいく”というアイデアを福山が発案、本番演出に登場した。

さらに同ドーム公演ではファンへのビッグサプライズとして、2年ぶりとなる全国13ヶ所28公演の全国アリーナツアー＜WE’RE BROS. TOUR 2026＞の開催も発表となった。

■＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL.＞

【大阪】

8月30日(土) 京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

8月31日(日) 京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

【埼玉】

9月14日(日) ベルーナドーム(西武ドーム)

open15:00 / start17:00

9月15日(月/祝) ベルーナドーム(西武ドーム)

open14:00 / start16:00

【福岡】

9月27日(土) みずほPayPayドーム福岡

open15:00 / start17:00

9月28日(日) みずほPayPayドーム福岡

open14:00 / start16:00

■インストゥルメンタル作品「幻界」

2025年9月8日(月) 0:00配信開始

各配信サイトにてデジタルリリース

配信リンク：https://masaharufukuyama.lnk.to/genkai

特設サイト：https://www.fukuyamamasaharu.com/genkai

※iTunes/Amazon Musicにて9月1日から予約購入キャンペーン実施 ■主演映画『ブラック・ショーマン』

2025年9月12日(金)公開

https://blackshowman.jp/index.html

東野圭吾×福山雅治×有村架純──超豪華タッグが贈るミステリーエンターテインメント。刑事・物理学者・探偵・超能力者など、数々の魅力的な主人公を生み出してきた東野圭吾が次に生み出したのは超一流マジシャン。シリーズ累計80万部を突破した小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が映画化。

■＜WE’RE BROS. TOUR 2026＞

▼2026年

1月24日(土) GLION ARENA KOBE

1月25日(日) GLION ARENA KOBE

2月07日(土) 大阪城ホール

2月08日(日) 大阪城ホール

2月12日(木) 日本ガイシホール

2月13日(金) 日本ガイシホール

2月28日(土) 広島グリーンアリーナ

3月01日(日) 広島グリーンアリーナ

3月07日(土) マリンメッセ福岡A館

3月08日(日) マリンメッセ福岡A館

3月14日(土) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

3月15日(日) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日(土) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月12日(日) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月24日(金) 日本武道館

4月25日(土) 日本武道館

5月09日(土) アスティとくしま

5月10日(日) アスティとくしま

5月16日(土) 三重県営サンアリーナ

5月17日(日) 三重県営サンアリーナ

5月30日(土) 青森 盛運輸アリーナ

5月31日(日) 青森 盛運輸アリーナ

6月06日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月07日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月13日(土) 日本武道館

6月14日(日) 日本武道館

6月27日(土) あなぶきアリーナ香川

6月28日(日) あなぶきアリーナ香川

