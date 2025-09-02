

道頓堀といえばユニークで目立つ看板が名物。かつては、えびの看板も人目を引いていた（1980年7月、吉野純治撮影）

東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真をピックアップしながら、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく連載「東京アナログ時代」。第16回となる今回は、番外編として関東を飛び出し、大阪・関西万博で盛り上がる大阪の懐かしい写真を紹介する。

昭和時代の大阪にタイムスリップ

東京から、たまに大阪を訪ねると、毎度、街の大きな変化に驚く。

今から10年近く前、久しぶりに大阪駅前に降りたつと、そこには以前知っていた場所とは異なる風景が広がっていた。この地に永遠に存在し続けていると思っていた阪急百貨店の建物がなくなり、一帯は「グランフロント大阪」という再開発でできたまったく新しい街並みに変貌していたのだ。

また、天王寺駅前に行ってみると、巨大な超高層ビルが建っていて驚愕。それは当時日本一の高さの「あべのハルカス」だということがわかった。

最近の大阪でも、大阪駅前には、グランフロントに続く「うめきたエリア」開発の第2期「グラングリーン大阪」がオープンし、中之島に新たな美術館ができるなど、大阪不案内な東京者が訪ねていけば、街のさらなる変化にたまげてしまうはずだ。



グラングリーン大阪（写真：おくやまひろし / PIXTA）

大阪は、東京とはまた違う都市の歴史に沿って築かれてきた街だ。昭和戦後の時代、東京は戦後復興、東京オリンピックに向けての都市改造という道を歩んできたが、大阪は1970年万博が高度経済成長期における都市開発の大きな起爆剤となった。

その1970年の大阪万博から約10年後、1979〜1980年の大阪の街の写真を今眺めると、結構レトロな景色に見える。当時はいまだ昭和時代。今から45年ほど前にもなるのだから、それも当然だ。



大阪市街地（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）

1980年の「キタ」の風景

大阪の街の2つの中心は、キタとミナミ。大阪初心者にとって、キタ＝大阪駅、梅田、そしてミナミ＝難波（ナンバ）だと理解するのが、大阪の街歩きの第一歩となるのだが、それぞれの街を訪ねると、その街の個性の違いをすぐに体感できる。

1980年のキタ、当時の国鉄大阪駅、阪急・阪神の梅田駅付近の風景を見ると、現在の超高層ビルの建ち並ぶ街とはあまりにかけ離れていて、まるで別の場所のようだ。



大阪駅（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



梅田の阪急百貨店（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



手前に大阪駅、後方は大阪中央郵便局（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）

この大阪駅周辺で大規模再開発が始まったのは1987年の国鉄の分割民営化後。駅北側にあった広大な貨物駅は段階的に再開発され、グランフロント、グラングリーンなどの「うめきた」地区へと変貌。

それと並行して、周辺地区での再開発も進み、今や駅前の街並みに昭和の面影はほとんど見られなくなった。

ミナミを代表する道頓堀

ミナミを代表する風景と言えば道頓堀。水辺に沿って歓楽街が続く街並みは大阪を象徴する場所としても広く知られ、外国人観光客にも人気だ。



道頓堀川（1980年7月、吉野純治撮影）



宗右衛門町（1980年7月、吉野純治撮影）



道頓堀「角座」（1980年7月、吉野純治撮影）



道頓堀（1980年7月、吉野純治撮影）

この地のランドマークとなっているのは、大阪発祥の企業や店の看板だ。

「道頓堀グリコサイン」という正式名称がついているグリコの巨大看板は、1935年に設置されたもの。

現在のものは2014年に設置された6代目で、写真の1980年当時のものは、現在の看板の絵柄の原型となったデザインで、1972年に設置されたものだそうだ。

「かに道楽」の動く看板は、1962年に初めて道頓堀に設置された。今やほかの支店にもあるが、やはり道頓堀本店の動くカニは、この地の名物としての存在感を今も発揮している。

もう一つの人気者、くいだおれ食堂の店頭マスコットだった「くいだおれ太郎」人形は、2008年の食堂の閉店により、現在は近くの中座くいだおれビル前に移転。

グリコ、カニ、くいだおれ人形、三者ともが昭和の戦前・戦後に発祥したものだが、今も道頓堀に欠かせないアイコンとなっている。



道頓堀のグリコサイン（1980年7月、吉野純治撮影）



かに道楽（1980年7月、吉野純治撮影）



くいだおれ太郎（1980年7月、吉野純治撮影）



かつては、えびの看板もあった（1980年7月、吉野純治撮影）

なんばと御堂筋

そしてミナミ（なんば）は南海電鉄、近鉄、阪神、JR、大阪メトロと鉄道各線の大ターミナルでもあり、その南海電鉄の難波駅と直結する場所には1978から1980年にかけて「なんばCITY（シティ）」が開業した。



なんばCITY（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



難波の風景とロケット広場（右）（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）

難波の南海駅ビルには昭和初期から郄島屋大阪店が入居していたが、この郄島屋と難波駅の間に造られたショッピングセンターが、なんばCITY。

地下1階の広場には、70年代の宇宙ブームにより、1977年に打ち上げられた「N-1ロケット」の実物大模型が設置され、この地のシンボル兼待ち合わせ場所としても親しまれてきたが、2007年に撤去。中高年以上の大阪人には懐かしい存在なのかもしれない。

一方、キタとミナミを繋ぐ、大阪のメインストリートが御堂筋だ。通り沿いは、大阪の代表的なオフィス街であり、心斎橋付近は大丸やパルコなどの大型店やラグジュアリーブランドのショップが建ち並ぶ高級ショッピング街になっている。



御堂筋のオフィス街（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



デパートが建ち並ぶ御堂筋（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



御堂筋（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）

この御堂筋の道幅は約40メートル前後で6車線ほどもある大通りなのだが、全車線が一方通行の南行きとなっていることに、大阪市民以外は驚くのではないだろうか。

東京から仕事で初めて大阪に行った時、心斎橋で、北方向である大阪駅方面に行こうとタクシーに乗ろうとしたら、すべての車が南に向かって走っていることに気づき、パニックに陥ったものだ。

この御堂筋だけでなく、大阪中心部の主要道路はほとんどが一方通行で、これは1970年の万博当時に交通渋滞を解消するために定められたもの。すでに大阪人には常識になっていることだろうが、いまだに東京から行くと戸惑う交通ルールだ。

「大大阪時代」の名残を感じる地下鉄

この御堂筋の下を通る、大阪中心部の大動脈とも言えるのが大阪市営地下鉄（現・大阪メトロ）御堂筋線。戦前に大大阪（だいおおさか）と呼ばれていた時代、1933（昭和8）年に日本初の公営地下鉄として開通した。

その大大阪時代の名残を感じられるのが心斎橋駅のアーチ型の天井に囲まれたホーム。もう一つこの駅を象徴するのは天井から下がる蛍光灯シャンデリアだが、1953年に最初に設置され、近年もリニューアルしLEDに変更されながら、そのデザインは受け継がれている。



大阪市営地下鉄（1980年7月、吉野純治撮影）



大阪市営地下鉄（1980年7月、吉野純治撮影）



大阪市営地下鉄梅田駅（1980年7月、吉野純治撮影）



自動改札口（1980年7月、吉野純治撮影）

歴史的建造物が並ぶ中之島

大阪のもう一つのビジネスの中心街は中之島、堂島界隈。住友や大同生命、サントリーなど、大阪と縁の深い大企業のビルが建ち並ぶ街として知られる。



日銀大阪支店（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



手前が大阪府立中之島図書館、後方に大阪市中央公会堂（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



旧大阪市庁舎（1980年7月、吉野純治撮影）

また、旧大阪市庁舎、日本銀行大阪支店、中之島公会堂（大阪市中央公会堂）、中之島図書館という大阪を代表する歴史的建造物が並ぶ街並みでもあったが、このうち大阪市庁舎（1921年築）は現在の4代目庁舎の竣工に伴い、1982年に解体されているので、上記の写真は、3代目庁舎が消える直前の姿ということになる。

高度経済成長期である1970年代には、市庁舎のほか、公会堂、日銀、図書館の4件の歴史的建築の建て替え案が持ち上がったが、日本建築学会による保存要望などもあり、市庁舎以外の建物は残ったという経緯がある。

土佐堀川と堂島川に挟まれた中之島付近は高速道路にも取り囲まれている。東京ではオリンピック前に首都高速道路の整備が始まったが、それとほぼ同時期に、大阪でもモータリゼーションの進展のため、阪神高速道路の建設が進み、1964年には大阪池田線が部分開通している。

その中之島付近のルートでは、土佐堀川から朝日新聞ビルを貫いて堂島川方面に抜けるS字型のカーブという大胆な計画が採用された。



中之島（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）



中之島（1979年10月9日、東洋経済写真部撮影）

現在の中之島では、朝日新聞大阪本社ビルは高速道路部分を除ける形で建て替えられ、中之島フェスティバルタワー、中之島セントラルタワーなどの超高層ビルの再開発が進み、街の景観は1980年代当時とは大きく変容しているほか、国立国際美術館、大阪中之島美術館なども開設されビジネスと同様、文化拠点としての存在感を高めている。

そして大阪のもう一つの象徴といえば大阪城。豊臣秀吉により築城され、江戸時代初期に徳川幕府により再建された大阪城は、江戸中期に天守閣が落雷により焼失。以来再建されることがないまま、旧幕時代を終えた。

現在の天守閣は、それからなんと300年近く経った1931（昭和6）年に、大阪市民の寄付により、豊臣時代の姿を再現した姿で、鉄筋コンクリート造で建てられたものだ。



大阪城（1980年7月、吉野純治撮影）

昭和時代には、名古屋城、会津若松の鶴ヶ城など、鉄筋コンクリート造での天守閣の再現が行われたが、大阪城は、その第一号にあたるもの。再現されたものとはいえ、現在築100年近い建造物であり、1997（平成9）年には登録有形文化財にもなっている。

「水の都」大阪

中之島や道頓堀の景観を眺めてもわかるが、大阪は古くから水路に囲まれた“水都”であり、地名にも中之島、堂島、心斎橋、淀屋橋、船場など、水辺に関連するものが多い。



淀屋橋（1980年7月、吉野純治撮影）

かつては江戸・東京も水辺都市だったはずだが、東京ではそのほとんどが埋め立てられたり、高速道路に覆われたりして、その歴史が忘れられている。

しかし大阪には、東京よりも中心市街地に水辺風景が残り、街を歩くと、東京との違いを感じる新鮮なカルチャーショックを得ることもできる。

そして今、1980年代の大阪を見ると、当時からこの街に残っているもの、変わらないものこそが、都市・大阪の本質なのだと改めて感じる。

（鈴木 伸子 ： 文筆家）