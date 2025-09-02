ここで負けたら引退する……決死の覚悟で挑んだ”格闘技戦”

話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊)は、８月15日のデビュー40周年記念興行に同期やOBが大集結して大きな話題になった“暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った１冊である。

1995年当時の総合格闘技の世界的な人気を汲み、神取忍率いるLLPWが史上初の女子選手による「ノールール」の大会を取り組むことになる。堀田にも参戦オファーがきたが、その対戦相手は自分よりも格下の選手だった……。

『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』(第２回)

格下の相手とのカードへの疑問

1993年から米国でスタートした「UFC」が世界中のマット界で大反響を呼んでいた。

「バーリ・トゥード」（ポルトガル語で「なんでもあり」を指す）「ノールール」「MMA（ミックスド・マーシャル・アーツ）」とも呼ばれた総合格闘技の大会は、日本にもすぐに伝わり、オープン・フィンガーグローブを着けた者同士が一対一で殴り合い、蹴り合い、関節を極め合う試合が一大センセーションを巻き起こし、日本でもそれに類する大会が行われ始めた。

その流れに乗って、神取忍率いるLLPW（以下LL）が、女子による「ノールール」の大会を開催することになった。

名称は『LLPW ULTIMATE CHALLENGE L―1（以下L―1）』。これは史上初の女子選手による「ノールール」の大会で、1大会で3試合を勝ち抜いた者が優勝するワンデートーナメントだった。

1995年の5月ごろ。"全女"の広報や渉外を担当していたロッシー小川さんから『L―1』に関する話があった。

1回戦の相手はLLの遠藤美月。神取は、私よりも格下の選手との対戦をオファーしてきた。知名度も人気もキャリアも、私よりも上とは思えない選手をぶつけてきたということは、私が勝って当たり前、負ければ大恥をかくような一戦だった。そうやって"全女"を潰しに来るのか、と思った。それと同時に、そんなオファーを私に受けるかどうかを確認してくる会社にも疑問を感じた。今までであれば、ありえないマッチメイクだと思ったら、私に確認するまでもなく会社が断っているからだ。

「堀田がやるなら、対戦相手は神取忍しかありえない」

LL側に対してそう言わない会社に対して腹が立った。

『L―1』のリングは"全女"というホームリングではなく、LLというビジターリングだったし、今までやったことがないMMAルールの未知なる大会だった。

そこで、私なりに情報を収集していくと、神取や遠藤が「ノールール」対策において日本でも屈指と言われていた、修斗の中井佑樹さんと練習していることがわかった。私はこれまでも"格闘技戦"は経験してきたからやってやれないことはないと思っていたが、それはキックボクシングのような立ち技の試合に近いもの。寝技の練習は、後輩たちを相手に全女式の押さえ込み重視のスパーリングしかやったことがない私に不安が押し寄せた。

もう一つ言わせてもらうと、その頃の"全女"は巡業で日本全国を飛び回る興行形態を取っていたから、私が巡業を抜けることは許されず、練習がしたくてもさせてもらえる時間がなかった。それまでやった練習といえば、会場入りして準備を終えてから、大会が始まる直前に 分程度、レフェリーだったボブ矢沢を相手にするような付け焼き刃的な練習しかしていなかった。

果たして、本当にこんな練習で試合に臨めるのだろうか……。

さまざまな点において、私にとってはリスクしかないどころか、「飛んで火に入る夏の虫になってくれ」と言われている気分だった。かといってこの試合を受けなければ、"全女"での扱いは、さらに厳しくなっていくことは目に見えていた。要は、それだけ「堀田祐美子」という存在が、会社にとっては重要視されていないことがわかってしまったからだ。

格下の選手に負けて、恥を晒してまで現役を続けていくことなんてできない。だから、私はその時に心に決めた。

もし遠藤に負けたら、私はリングを降りよう……。

我に返ったリハーサルの音と光

1995年7月18日、駒沢オリンピック公園体育館。

私はこれまでにないほど不安だらけのまま、会場に入った。もちろん、この日も"全女"は大会だったから、セコンドに付いてくれる人は誰もいない。私は単身で敵地に乗り込むような気がしていた。

駒沢オリンピック公園体育館は、生まれて初めて足を踏み入れた会場だった。これが後楽園ホールのように勝手を知った会場であれば、どこに何があって、どこから入ればよいのか。それこそ目をつぶっていても行ける自信があるものの、初めての会場となると、まずはどこから入ればいいのかを探し当てることから始めなければいけない。

通常であれば、一緒に同行した若手が「控室はこちらです」と案内してくれるけど、今回はそんなことすら自分でやらなければいけない。迷いながら控室を探して2階に上がった時、たまたま私の入場テーマ曲が流れてきたから、思わず音の聞こえるドアを開けた。会場内では本番に控えて、演出や進行に関するリハーサルが実施されていた。会場の中央には、今回の大会用に作られた「ダイヤモンドリング」と呼ばれる六角形の金網のリングも見える。

会場は演出もすごく凝っていて、私のテーマ曲の重低音と、これ以上ないくらいのライトの束がリングに放たれていた。

キレイだなあ……。率直にそう思った。まぶしかったし、凄いなと思いながら、私は自然とその演出と光の世界に入り込んだ。いつのまにか自然と涙が出てきた。

私はこの会場に、負けたら辞めようと思って来たけど、なぜ私は負けて辞めることを考えていたんだろう。

ここは誰もが立てるリングではないし、この場に立てる選手は数少ない。私はそのひと握りの中に入っているのだ。

負けて辞める？ 勝てばいいじゃないか！ 勝ってまた、ここに立てばいいのだ！

その時に感じた音と光は、自然なカタチで私のやる気を呼び起こした。それ以降、私には勝つことしか選択肢がなくなっていた。

負けられない戦いで発揮した火事場のバカ力

時間無制限１本勝負、遠藤との試合が始まった。

私が最初に考えていたことは倒される前に倒すこと。実際、タックルに入ったら相手を倒すことができた。

しかし、いざ倒せはしたものの、その後どうすればいいのかがわからない。遠藤は下から両足で私のカラダを胴絞めに捕らえてきた。

今なら胴絞めをされたら、まずはその足を切って……と次への展開を模索する知識はあるが、その頃はまったく技術体系も知らなかった。ならばと私ができることを考えて、上からパンチを振り下ろしたら、遠藤は殴られまいと私の腕を掴んできた。ヤバいいいのか……と、焦りながら思いついたのは、"頭突き"だった。

令和の今、UFCやRIZINでは認められていない頭突きも、その当時のルールでは有効とされていた。だから私は迷わず頭突きを繰り出した。1発だけではない。2発、3発……私は何度も何度も頭突きを打ちまくった。「私は勝たなければいけない」。

いったい何発の頭突きを繰り出したのかは覚えていない。結局、最後は見かねた遠藤のセコンドがタオルを投げ入れた。12分20秒、私はTKOで遠藤に勝つことができた

本当に嬉しかった。あの時の喜びは、何物にも代え難いものだった。

試合が終わり、私はリングを降りて朦朧としながら控室に帰った。1回戦に勝った私は、次の準決勝戦の準備をしないといけない。控室に帰る途中、遠藤と、遠藤に肩を貸す選手とすれ違った。私は一人だけだったけど、遠藤はたしかイーグル沢井と一緒だったと思う。

遠藤は泣いていた。しかも遠藤の顔を見たら、これ以上ないくらいにもの凄く腫れ上がっていた。

「えっ！ 凄い！ 大丈夫？」

思わず私はそんなことを口走ってしまった。

「あんたがやったんだよ！」

イーグルが私に向かって放ったその言葉を聞いて、「あ……たしかに、私がやったんだ……」。リング上で自分がしたことなんて覚えていなかった。ただ、勝つために、生き残るために私ができることをしただけだった。

翌週、専門誌では私が遠藤に勝った様子が、決勝戦の神取VSグンダレンコ戦を差し置いて見開きページに載った。私としても、誌面を大きく割くだけのことはしたつもりではいたものの、反響の大きさに会社も驚いていた。私もリスクを背負ってやった甲斐があったし、その結果を受けて、常識以上のことをやらなければ、周囲を認めさせることは難しいことを知った。

その後私はまた、巡業に行ってもメインやセミの試合に返り咲くことができ、そこからは比較的安定して後半戦に出ることができた。

自分を自己分析をするなら、リスクのある場面になれば、火事場のバカ力を発揮できると実感することができたのは大きな収穫だった。今回は、"勝つか負けるか"がそのまま"残るか辞めるか"に直結していた究極の"自分との賭け"に勝つことができた。

