米軍に「決死の体当たり」で「敵機を撃墜」した日本軍パイロット、その「壮絶すぎる生還劇」の一部始終…！【太平洋戦争】【零戦】【月光】

体当たりで敵機を撃墜、2機のスピットファイアを撃ち落とした分隊長、滑油で前が見えず奇跡の生還を果たした大尉――。太平洋戦争中、最前線で敵との過酷な戦いを強いられた零戦、紫電改、月光、屠龍、五式戦を操縦した男たちは実際に何を見、何を考えていたのか――。

日本陸海軍が運用した戦闘機と搭乗員たちの赤裸々な姿を描く短篇集『戦闘機突進す』（光人社NF文庫）が今話題になっている。航空史研究の第一人者・渡辺洋二氏が緻密な取材と証言を元に綴った珠玉の9篇を収載する本書から、一部抜粋・再構成してお届けする。

ワイルドキャットに決死の体当たり

案じていた敵機動部隊の、マーシャル諸島来攻は2月1日。タロアとルオット基地などをねらって、空母「エンタープライズ」、巡洋艦と駆逐艦、合計10隻からなる第8任務部隊が280キロまで迫り、夜明け前に搭載機を放った。

敵の接近を知ったタロア分遣隊は、午前3時20分から2機を上空警戒に上げ、敵襲の入電後まもなくの4時には分隊長・倉兼義男大尉を先頭に、全力邀撃を開始する。「原、見に行こう」。倉兼分隊長の声で、彼の列機についたのが原三飛曹だった。

離陸した原兵曹の九六艦戦が椰子の高さを超えたとき、明けきらない空からＦ４Ｆ「ワイルドキャット」艦上戦闘機3機が降ってきた。前上方から射弾を受けた倉兼機が発火、墜落するのを認めた原兵曹は、瞬間「態勢を整える時間はない」と直感し、すれ違うＦ４Ｆの尾部へ、機首を上げて意識的に体当たりを仕掛けた。衝撃があって、プロペラが尾翼あたりを削ったのでは、と思われた。

まわりの明るさが増し、左翼端が60〜70センチ切れているのが分かったが、操縦は可能だ。しばらく旋回して敵機の退去を確かめ、タロアの滑走路に着陸した。地上で見ていて、「敵はスレスレで避退して、落ちなかったよ」と原機の機動を証言した者がいた。彼の戦果は戦闘行動調書に「撃墜不確実一機」と記入される。

倉兼大尉は燃え落ちる機から落下傘降下で海に降りて、すみやかに救助され軽傷ですんだ。

ソロモン方面でありえない完勝

昭和18年5月2日に陸攻を掩護して、クーパンからダーウィン上空に至った零戦は26機。ダーウィン北方のバサースト島西端に置かれたレーダーが捕捉して、英豪三個飛行隊の「スピットファイア」が邀撃に上がってきた。

往復1700キロ余を飛んだうえに空戦をこなす零戦は、陸攻の保全に邁進し、１機の損失もなくクーパンに帰還。「スピット」は5機が落とされ（戦死2名）、3機が燃料不足による不時着全損をふくめて8機を失った。対米航空戦のソロモン方面ではありえない、日本戦爆連合の完勝である。

塩水流分隊長（3月から）の1機目の戦果は、射弾がパイロットに当たったらしく、たちまちキリモミに入って墜落した。2機目は手こずった。追尾し、何撃か加えても有効弾が判明しない。もうぶつかると思ったとき、敵の翼根から火炎が現われて、きわどく側方へ避ける。

2機を撃墜後、帰還にそなえて機を集めていると、もう一戦をいどもうとする敵機が見えた。対抗増速のため機首を下げたとき、突然の激しい振動。すぐに列機が立場をかわってくれ、中尉は被墜をまぬがれた。

プロペラピッチが変わらない乗機をだましだまし、低速で単機の北上を続けて、やっとの思いでクーパンの滑走路にすべりこむ。同調装置の故障で7.7ミリの1弾がブレードに当たり、ぐらぐらだ。機付整備の先任下士官が「よく帰ってきてくれた」となでるのを見て、塩水流中尉の胸中にもこれまでにない情感がわき出した。

高度2000メートルで空転するプロペラ

月光の高度は5000メートル。1000メートルほど下方にB-29の梯団が見えた。その周辺に双胴機はおらず、単発の小型機が行き来している。あれは陸軍機らしいと判断した少尉は即断、「攻撃する！」と伝えるや後上方から降下し、好位置のB-29へ向けて機首を起こした。

そのときだ。400〜500メートル後上方から突進してくる一機。「泉少尉、敵機です！ つけられています。避退して下さい！」。間髪を入れずスロットルを全開し、降下しつつ「月光」を左右へすべらせる。だがたちまち捕捉され、P-51は一撃を浴びせると、そのまま離脱していった。

右の滑油タンクを射抜かれ、油が抜けてエンジン停止。左は大丈夫だ。２人に負傷はなかった。「敵、どうだ？」「ついてきません」「よーし、片舷飛行だ」。高度は2000メートル。右プロペラがプルプル空転している。

推力に余裕がないから高度を維持できず、ゆるく降下する。最短コースをぴたりと飛ばなければ不時着を余儀なくされ、厚木基地まで帰れない。土井二飛曹は進路を修正し、泉少尉がうまく片発の操舵と出力を調節しつつ、北東へ飛んだ。飛行困難なら手前の陸軍・相模（中津）飛行場へ、と兵曹は考えたが、「月光」は基地上空まで帰ってきた。

姿勢のくずれを防ぐため、常時より早い着陸速度。滑走路をほぼ使い切って、「月光」は停止した。「泉少尉はかなり乗れる人だ」と、ペアの操縦技倆を見上げる気持ちが二飛曹の胸中にわいた。

