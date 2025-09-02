大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米騒動は過去に何度も起こっている

大正・昭和・平成に続いた波乱

米が足りない、価格が高騰する、買いたくても買えない─そんな「米騒動」は、令和にはじまったわけではありません。日本の歴史において、米をめぐる混乱は何度も繰り返し生じてきました。

その象徴的な出来事が、1918年（大正７年）の「大正の米騒動」です。富山県の漁村で米価の高騰に抗議した主婦たちの声が全国へ広がり、打ちこわしや暴動が続発。政府が軍を出動させる騒ぎとなり、最終的には内閣総辞職にまでいたる国家的事件へと発展しました。

続く昭和の戦中・戦後には、米は配給制となったことで「ヤミ米」が横行。国民の食を支えるべき制度に不信が広がるだけでなく、都市と農村の間で流通の格差も深まり、人々の暮らしに大きな影を落としました。

さらに1993年（平成５年）には、記録的冷夏により「平成の米騒動」が発生。収穫量が激減し、スーパーから米が消える異常事態に。政府はタイ米などを緊急輸入しましたが、細長く香りの強い外国米に戸惑う声が相次ぎ、食卓にも混乱が広がりました。

そして令和の時代に起きた騒動は、前項で紹介した通り。背景や状況こそ違えど、米をめぐる混乱が社会全体に大きな影響を及ぼすという構図は、今も昔も変わっていないのです。

こうしてはじまった！ 大正の米騒動

① 米価の急騰に家庭が悲鳴

1918年、全国的なインフレと米の買い占めが 進み、 米価が急騰。とくに漁村など「米を買って食べる家庭」が直撃を受けます。

② 富山の主婦たちが動いた

富山県魚津で、漁師の妻たちが米の積み出しを阻止。 港で「米を地元に残して！」と叫ぶ声がメディアに取り上げられました。

③ 騒動は全国へ拡大

都市部・農村問わず各地で暴動・打ちこわしが発生。 米屋、商人、政府機関などが標的に。 軍隊が出動する事態となりました。

④ 内閣総辞職へと発展

世論の怒りが沸騰し、寺内正毅内閣が退陣に追い込まれます。日本初の本格的な民衆運動とされ、 歴史 的転機でもありました。

なぜタイ米が食卓に？ 平成の米騒動

① 冷夏で米がとれなかった！

1993年の記録的冷夏で、戦後最悪の凶作に。スーパーから米が消え、家庭で買いだめも起こりました。

② 政府が外国米を緊急輸入！

そこで政府は、タイ米を緊急的に輸入。しかしタイ米は、炊き方も味も日本米と違うため、食卓に混乱が広がります。

③ だけど、食べきれなかった…

炊きにくい、においが気になるなどの不 満から約98万ｔが売れ残り、一部は家畜の飼料や廃棄となりました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ