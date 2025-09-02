【韓国】
消費者物価指数（CPI）（8月）08:00
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.0%　前回　2.1%（前年比)

【豪州】
経常収支（2025年 第2四半期）10:30
予想　-158.0億豪ドル　前回　-147.0億豪ドル（経常収支)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　2.0%（前年比)　
予想　N/A　前回　2.3%（コア・前年比)

【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）21:00
予想　0.2%　前回　1.4%（前期比)
予想　2.1%　前回　2.9%（前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45
予想　53.3　前回　53.3（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（8月）23:00
予想　48.8　前回　48.0（ISM製造業景気指数)

建設支出（7月）23:00
予想　0.1%　前回　-0.4%（前月比)

※予定は変更することがあります