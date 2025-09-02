【韓国】

消費者物価指数（CPI）（8月）08:00

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.0% 前回 2.1%（前年比)



【豪州】

経常収支（2025年 第2四半期）10:30

予想 -158.0億豪ドル 前回 -147.0億豪ドル（経常収支)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（8月）18:00

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 2.0%（前年比)

予想 N/A 前回 2.3%（コア・前年比)



【ブラジル】

実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）21:00

予想 0.2% 前回 1.4%（前期比)

予想 2.1% 前回 2.9%（前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45

予想 53.3 前回 53.3（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（8月）23:00

予想 48.8 前回 48.0（ISM製造業景気指数)



建設支出（7月）23:00

予想 0.1% 前回 -0.4%（前月比)



※予定は変更することがあります

