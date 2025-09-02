米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。ビートたけしの弟子「たけし軍団」に入りたかったと告白した。

今回の動画では鬼越の良ちゃんと金ちゃんが、野沢の半生やこれまでのエピソードを聞くなどしてトークに花を咲かせた。

その中で野沢の高校生のころの話になり、金ちゃんが「お笑いやりたい、ってなった時は、テレビでお笑いとかずっと見てたんですか？」と質問。野沢は「私、高校生の時にたけしさんのファンで。（ビートたけしの伝説的人気ラジオ番組）『オールナイトニッポン』すごい好きで。その世代だからね。『オールナイトニッポン』聞いて“わー、たけし軍団入りたい”みたいな」と告白した。

そして「私ね、“スクール水着を着て（当時たけし軍団がテレビ番組で見せていたネタの）『熱湯風呂』に入るんだ”っていう夢見ちゃって…もう。（それも）やりたくて。たけしさんに憧れて」と続けた。

野沢は「高校3年生の時に同級生と漫才やって、（現テレビ東京系で放送された）『ドバドバ大爆弾』っていう所ジョージさんが司会やってた番組があったんだけど、それに2人で出て。その時スカウトされて、そっちの道、本当に行きたくなっちゃって」と話し、お笑いタレントの道に進んだことを振り返った。