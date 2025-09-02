「プライドが高い」「必死が透け透け」…「マッチングアプリ」でヤリモク既婚者に狙われてしまいやすい女性の特徴６選【婚活】

婚活アプリでセフレ

マッチングアプリの利用者数は年々増加していき、恋愛・結婚の出会いの場として定着した。だが、マッチングアプリをきっかけに結婚した夫婦は増えているものの、結婚数は減少傾向にある。

つまり、出会いの手段は増えても、「本当に信頼できる相手」「誠実な恋愛につながる出会い」はまだ希少な現実がある--。

さらに、マッチングアプリで婚活し、詐欺やトラブルに巻き込まれる女性も後を絶たない。そんな騙されやすい女性には“ある特徴”があった。

今回は以前、既婚で2児の父親であることを隠しマッチングアプリを利用していたAさん（42歳）に自身の体験談をもとに話を聞かせてもらった。

そもそも、Aさんは何故婚活目的のマッチングアプリで遊び相手を探していたのだろうか？

「さすがに婚活している女性を騙してやろう！という鬼畜ではないです（笑）。ただ単に、僕自身がこのアプリを結婚前から使っていたというだけ。使い勝手がいいからってだけです」

アプリは結婚してから常に使っていた訳ではなく「あるあるですが…奥さんが妊娠したタイミングの時が多かったですね…かたじけない」と苦笑した。

「僕の場合は、婚活女性とズルズル付き合いたいとか、彼女が欲しいとかではない。まぁ飲み友達やあわよくばセフレみたいな関係の女性が欲しかっただけです。婚活アプリは結婚相談所ほど“ガチ勢” ばかりではないので、意外と割り切った関係を築きたいというタイプもいますよ」

既婚者男性に騙されやすい女性

そんな婚活マッチングアプリ猛者（？）のAさんに【既婚者男性に騙されやすい女性】について、話を聞かせてもらった。

・プライドが高い

筆者は個人的にプライドが高ければ「逆に騙されないのでは…？」と思ったが、Aさんがいうに「全く逆！」なんだとか。

「プライドが高い女性は『まさか自分が騙されるわけなどない』という前提なので、実際既婚者に遊ばれてしまって、LINEブロックされたとしても『やり逃げされた！』とは思わないんですよ。自分がそんな扱いを受けるとは思っていないので、なんかうまく自分の中で解釈ができるんでしょうね」

それは、ある意味幸せといえば幸せではないのだろうか？

「うーん。そうですね。遊びたい側の我々からすると“楽”は楽。プライドが高いが故に『初回で夜のデートはあり得なくない？』とかハッキリ言えるタイプの子は騙されないと思うんですけど。意外といるんですよ、見た目がそこそこで自己肯定感が高くてプライドも高いけど、恋愛の経験値不足っていう婚活女性が…。そういう女性はちょっと狙われやすいかな」

美人の40代より、普通の20代

・アラフォー

Aさんは「それはそう」と自身の経験も踏まえて語り出した。

「婚活市場において、女性は特に20代の需要が本当に高い。すごく美人の40代より、見た目が普通でも20代の方が人気です。男性も相当稼いでいない限りは、若い男の方が需要が高い。20代でスペックの良い女性会員はいいね！が1000件以上ついていたりする。正直ね、20代なんて、僕らからいいね！しても返ってこないことがほとんど。それが30代から40代の女性となると、男性側からいいね！されることが少なくなる分、きっといいね！される重みが違うんでしょう、大体マッチできます。女性の年齢が上がるにつれて、マッチ率がグンと上がるんです」

アプリによっていいね！するのに課金が必要な場合もあるそうだが、Aさん曰く「普通のいいね！に大した意味はないと思った方がいい」という。

「100回いいね！して何円というアプリを使っていた時、僕が100人いいね！するうちの本命…いわゆる『この子は絶対会いたい！』『こんな美人無理だろうけど、押すだけ押しちゃえ！』は1割とかでした。あとは『とりあえず押しておくか』で押していました。もしかしたら、僕の自惚れかもしれませんがあまりいいね！に喜びすぎず、挨拶くらいに思った方が良いんじゃないかなぁと思います。結構金額の大きいいいね！に関しては本気度も高いとみていいでしょうけど」

Aさんは好みではないが、プロフィールで「大の酒好き」と書いてあったことで、いいね！したアラフォー女性とマッチして飲みにいったら、こんなことがあったようだ。

「いいね！=交際の意志があると認識している方でして（苦笑）。若干、僕がもう口説いているような状態だと思われていて…。こういう感じの女性はヤリモク男性の格好の餌食になってしまうんだろうなぁと思いました」

行き遅れてしまった婚活女性

・周りが既婚者ばかり

周りが既婚者ばかりの女性が騙されやすいというのは一体どういうことなんだろうか？

「これはスペックの話にも通じるのですが、周りの女友達が早くに結婚してしまって、言い方は悪いですが“行き遅れてしまった婚活女性” は、とにかく早く結婚したい、結婚に時間がかかった分、周りよりもいい男と結婚したいという欲が強いように感じます。だからなのか、1回目のデートでそれなりの店につれていくと大概二回目はベットインしやすいですね…」

・シングルマザー

筆者（吉沢さりぃ）もシングルマザーだが、確かに「シンママは騙されやすいから気をつけろ」と釘を刺されたことが何回もある。だが「子どもいる人間を騙しようがなくない！？」とイマイチ腑に落ちていなかったが、Aさんはこう一蹴した。

「プロフィール画面で、“シンママ・年収200万円・両親と同居中・子どもと仲良くしてくれる方を探しています” なんて書いてあると、単純に一人で育てて生活が大変で旦那がいた方が楽なんだなっていうのが透けて見えてしまうんですよね…。というのがそもそも結婚願望がある男性、特に初婚男性がなぜわざわざシングルマザーを選ぶのかっていう話です。よっぽどタイプとか、その女性の何かに惹かれて…ならわかるんだけど、アプリですよ？ 疑ってかかった方がいいと思います。僕がいうのもなんですけど…（苦笑）」

シングルマザーに関しては筆者も当事者なので、注意深く聞いていたがひたすら耳が痛かった。確かに子持ちの40歳よりも、子なしの20代の方がいいですよね…。ましてや写真とプロフィールしか見えないアプリならなおさら…。耳も胸も痛い…。

ベッドインが簡単

・年収、スペックに異常に食いつく女性

これに関しては「そもそもアプリで書いてあることなんて証明が出来ない。信用しない方がいい」と真顔のAさん。

「まぁ『誰が言っとんねん！』って話ですが（笑）。僕も既婚者だけど、既婚者なんて当たり前に書かないし、別にただの年収400万円のサラリーマンが年収2000万円超えの社長と書いてもバレない訳です。しっかりとした結婚相談所であれば、独身証明を提出しなければいけないし、年収証明も必要なので、ごまかせません。その点、アプリは…ね。本当のスペックなんかよりも、口がうまければベッドインするのはそうハードルが高くないと思いますよ」

ベッドインが簡単な理由として、お互いに童貞や処女ではないということと、男女問わずに「結婚前に体の相性を知りたい」と誘うのは不自然ではないからなんだとか。

「変な話、SEXした後に『君とは合わなかった』って言っちゃえばそれまでですから」

な、なるほど…。

必死感が透け透け

・レスが早すぎる女性

付き合ってもいないのにやたら早くLINEの既読がつき返信がくる女性も「ヤリモク男性に狙われがち」とAさんは考察する。

「平日でも休日でもお構いなしにすぐ既読がつく子は、必死感でているなぁと思います。返信がすぐきて嬉しいと思う反面、まだ付き合ってもないのに、その必死感に『ちょっと辞めておこうかな』と引かれてしまうパターンもあるのでは。ヤリモク男性からしたら、それは非常に“ありがたい” と思いますけど。SEX目的の場合だと、すぐにスケジュールが決まるのは助かるでしょう？」

また「よく恋愛コラムに書いてあることですが…」という前置きのもと、Aさんはこう語る。

「本命女性とは面倒くさいと感じても何回もたわいのない話をLINEでしたりする。お互い働いていたら、LINEのやりとりもで、ただただ予定を聞いてくるだけ、日程を決めたら連絡なし、会うのは夜限定、でOKな女性は、もう男からしたら楽すぎます」

筆者は取材以外でマッチングアプリを使ったことがないが、アラフォーであり恋愛したい身からすると「参考になったような、胸をえぐられたような」複雑な気持ちになる話ばかりだった。

アプリで騙されないためのコツ

Aさんは前出の通り、今現在は「アプリを卒業して良いパパやってます！」というが、最後にアプリで騙されないためのコツを教えてもらった。

「まず昼のデートに付き合ってくれるか。毎回夜で、ホテル街や『泊まりに行きたい』という男は要注意。あとは、自分の仕事の内容を教えてくれたり、たわいのない話のLINEが続いたりしたらいいけど、付き合ってもないのにスケジュールだけしかLINEが来ないのは危険ですね」

また飲食店デートの際、男性のある行動に要注意だという。

「これ僕も失敗したんですが、居酒屋を予約して『鈴木』っていう偽名で予約したのに店に入る時に本名を言ってしまって（苦笑）。『なんかおかしい』ってバレたことがある。男は結構詰めが甘いですからね…。普通は『○月○日に△って店を鈴木で予約しています』って伝えるでしょう？それを『○月○日に△って店に着いたら連絡して』としか言わず、店で名前を呼ばれたら戸惑っていたりしたら、既婚者の可能性大ですね」

そして気まずそうに「僕がいうのもって感じなんですが…」と前置きしてこう語った。

「本当に結婚したいなら結婚相談所の方がいいと思います。僕も30過ぎて結婚しましたが、嫁は結婚相談所で知り合いました。アプリ婚、全然あるとは思うんですが、20代とかじゃないかなぁと思います。僕の周りで30歳すぎてアプリで出会って結婚した夫婦なんて1組もいません」

女性の皆さん、特にアラサーアラフォー以降の皆さん、マッチングアプリには気をつけましょう…。

彼が下着を脱いだ瞬間に感じた「恐怖」…いま若い女性のあいだで広がる「性行為」への拒否感