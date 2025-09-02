二宮和也主演の映画『8番出口』が8月29日に公開され、SNSでは早くも「大傑作」「めちゃくちゃ面白い」と話題だ。本作は、インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEが制作したゲーム「8番出口」を実写化した作品である。

映画の公式サイトでは、「異変を見逃さないこと」という謎めいた指示が少し記載されているのみで、情報はほとんど明かされていない。

一体どんな映画なのか。少しでも情報を知りたいと感じた私は、本作の監督を務める川村元気が執筆した小説『8番出口』を読んだ。ストーリーは、駅の中を主人公が出口を求めて迷うという、実にシンプルな構造だ。場面はほぼ、蛍光灯が灯る無機質な白い地下通路のみ。だからこそ、主人公の「迷う男」の表現力が試される。

けれども私は、主演が二宮と知り「これは絶対に傑作になる」と確信した。本作に登場する「迷う男」を演じる二宮の姿が、ありありと脳内に浮かんできたのは、これまでドラマや映画で何度も彼の丁寧で繊細な演技に触れてきたからだろう。

謎のベールに包まれた映画を、演技力に定評のある二宮がどう演じたのか。本記事では、『8番出口』における二宮和也の繊細な演技に、なぜ魅了されるのかという謎を解明していく。

本作は、主人公である「迷う男」が、出口を求めて地下通路を彷徨う物語。序盤は地下通路に迷い込むまで二宮の「目線」が映るため、男の顔は映らない。

つまり、最初のうちは二宮の「声」と時折入る「咳き込み」の演技のみで話が展開していく。なお、迷う男が「咳き込む」理由については、小説の中で「数年前に流行した新型コロナの後遺症で、慢性的な喘息を患っている」という設定について触れられている。

迷う男は、彼女からの電話に戸惑う。電話に出る彼女は「どうする？」と男にある「問い」をする。男は、彼女から決断を迫られると、咳き込みがより一層酷くなる。

主人公の男は、彼女からある「決断」を迫られていた。けれども、責任を負う自信が持てず、決断ができない。そんな「迷う男」の心理を、二宮は重く低い声と「咳き込み」によって、巧みに演じていた。

地下鉄に迷い込んでしばらくした頃、二宮の顔がようやく映る。土気色で覇気のない顔からは、不安と自信のなさが表れていた。男は、眉をしかめつつ、目を右往左往させながら周りをキョロキョロと確認し、一歩ずつ前に進んでいく。やがて男は、地下通路を無限ループしていることに気づく。生気を感じなかった男の目に、少しずつ力が入り、咳き込みも酷くなる。

やがて、男は8番出口のルールである「異変を感じたら引き返す、なければ前に進む」に気づき、懸命に「異変」を探していく。男が異変を探すシーンでは、劇場内でも「あれ、異変？」「あっ」と声を上げる人がいた。きっと、二宮の演技があまりにリアルだからこそ、感情移入してしまったのだろう。

『8番出口』は、基本的に独り言、もしくは「受話器越しの誰か」や、目の前に現れた人に話しかけるシーンのみで構成されている。ゲームが原作のため、登場人物の台詞も、実にたどたどしい。会話というよりも、ほぼ男が「心の内」を吐露していく展開だ。

そして男は、言葉に詰まると「……」という余白を見せる。その部分に、彼がいろんな迷いや葛藤を抱えていることが映し出されていた。

二宮は、クリント・イーストウッドが監督を務めた映画『硫黄島からの手紙』でも、余白の演技を巧みに表現している。作品の中で、二宮が演じる元パン屋の西郷が野崎（松崎悠希）に対し愚痴を吐露するシーンがある。その中で西郷は「砂糖が入っていた頃は……アンパンとか……。カステラとか作って売っていた」と、ぼそりと呟く。言葉の間に、「……」という余白を織り交ぜることで、西郷が「昔の良かった頃」を思い出として懐かしんでいるのが伝わる。その後、西郷は一瞬にして鋭い眼差しを他の兵士に向ける。戦争への不満や愚痴を吐露するシーンは、ついさっきまでパン屋の話をしてきた人とは別人のようにも映る。

僅かなセリフの余白や、目の色を一瞬で変えられる二宮は、1人だけのシーンでも見せ場を作れる。だから、何気ない独り言でも「魅せる」のだ。

二宮が、なぜ心の動きを演じるのが上手いのか。それは彼がYouTubeチャンネルで、日頃から本音や想いを「人に見せる」練習をしているからなのかもしれない。

たとえば、『よにのちゃんねる』の「【VIVANT！！】観てくれた人ありがとうございますの日」の中で、二宮は照れくさそうに「どうしようかな。でもやること決まったら（カメラを）回しま～す！」と、はにかみながら思いを吐露している。時には、「初めてスペースするけど、どうなることやら……」と眉を顰めるなど、普段から「素」の自分を自然体で見せている。

その中で、二宮はさまざまな選択肢に向き合い、「どうしようかな」と迷いながらも、自分なりに決断し、言葉を丁寧に紡いでファンに伝えていく。一歩ずつ前に進む姿には、リアルな迷いと誠実さが滲んでいる。日頃から、迷いや選択のリアルを「誰かに見せる」ことを意識してYouTubeを運営しているからこそ、演技の中でも自然に「迷う姿」を表現できるのかもしれない。

二宮は映画の後半で、ある男の子と遭遇する。男の子について、公式サイトでは紹介されていないが、本作の鍵を握る「重要人物」である。

そして、男はその出会いや、訪れた「大きなピンチ」をきっかけに、ある「選択」をする。その選択は、男にとって幸せなものだったのか。それとも……。そもそも、男は8番出口から脱出できるのか。「迷う男」に感情移入しながら、思う存分「ゲームの世界」を、劇場で楽しんでほしい。（文＝みくまゆたん）