¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè46²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢È¬´¬·ú»Ö¡Ê¤ä¤Þ¤¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£Ãø¼Ô¤¬¹½À®¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ ¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö·¯¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡Ö¶Ë¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¡£·¯¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÅÛ¤Ï¤³¤Î¹ñ¤ËÉå¤ë¤Û¤É¤¤¤ë¡£ÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä·¯¤Ï±Ñ¸ì¤âËþÂ¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
2002Ç¯½Õ¡¢È¬´¬·ú»Ö¤¬O-1¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿ÌðÀè¤ÎÏÃ¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ÎÀèÀ¸¤Ëº£¸å¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤êÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹çµ¤Æ»¤ÎÆ»¾ì¤ò´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë·Á¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ»¾ì¡ÖÈ¬´¬Î®¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤éà¶Ë¿¿¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óá¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢¿Í¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤è¤Û¤É¤Î³ÊÆ®µ»¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢È¬´¬·ú»Ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ÖKARATE¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÌ¾¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ»¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤é¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¹â¤¤ÃÊ°Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼ê¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç»ë»¡¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖÇ¦½Ñ¶õ¼ê¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¸Õ»¶½¤¤Æ»¾ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤âÁÈ¤ßµ»·Ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢KARATE¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉðÆ»·Ï¤ÎÆ»¾ì¤Ïà¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Áá¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ÙÉô¤òÇ¤¤µ¤ì±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼°¤Î»ØÆ³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½ÃÏ¤ÎÆ»¾ìÀ¸¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¼Ö¼Ò²ñ¡£¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢À¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ÷Î¥¤Ç¤â¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Êâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤æ¤¨¤ËÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç·Î¸Å¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²Ý¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²£¤ËÃÖ¤¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¶õ¼ê¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¶õ¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤â¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ç¤Ï³ÊÆ®µ»¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¬´¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥µ¥¦¥¹¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤Î´í¸±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇË½´Á¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢½÷À¤ä»Ò¶¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
È¬´¬¤ÏÅ°¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»ØÆ³¤·¤¿¡£²¿¤·¤íÁê¼ê¤Ï·ý½Æ¤«¿ÏÊª¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤³¤½ºÇÎÉ¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ëÂ¦¤ÎÈ¬´¬¤È¤ÆÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤ò¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¡£½Ö»þ¤Ë¶¯Åð¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£È¬´¬¤Ï¾ò·ïÈ¿¼Í¤ÇÎ¢·ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¯Åð¤Îµ¡Àè¤ò¤½¤é¤¹¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Åð¤¬¶±¡Ê¤Ò¤ë¡Ë¤ó¤À¥¹¥¤Ë¥É¥¢¤òÊÄ¤á¡¢¼Ö¤òµÞÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥¢¥ë¤À¡£¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±¿Å¾Ãæ¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¤ÏÀäÂÐ¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦Ãé¹ð¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¬´¬¤ÏÃÑ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¤¬¾¡¤Á¡×¤Î»ØÆ³¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ØÆ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸ÅÌ¤¬¤Ò¤È¤ê¤âÍè¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥¬¥é¥ó¤È¤·¤¿Æ»¾ì¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç²¶¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿¸½ÃÏ¤ÎÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ÎÀèÀ¸¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶»¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤Ï¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Æ»¾ìÀ¸¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤â²¿É´¿Í¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Ì©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆ»¾ìÀ¸¤È¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈºáÂ¿È¯ÃÏÂÓ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿Æ»¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æ»¾ìÇË¤ê¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
¢£¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¶þ¶¯¤ÊÇò¿Í¤¬Æ»¾ìÇË¤ê¤Ë
ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÆ»¾ìÇË¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ä¶õ¼ê¤ÎÆ»¾ì¤Ê¤É¤ËÆ»¾ìÇË¤ê¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Þ¤¿»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ê¤é¤¹¤°·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¤¬¡¢21À¤µª½éÆ¬¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¾ìÇË¤ê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¶þ¶¯¤ÊÇò¿Í¤¬¡Ö»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ»¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÇò¿Í¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ä¡¢È¬´¬¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÃé¹ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¡¼½À½Ñ¤ÎÆ»¾ì¤Ë¤ÏÆ»¾ìÇË¤ê¤¬ÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ»¾ì¼ç¤Î¤¤¤ëÆ»¾ì¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢È¬´¬¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤ÊÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤â½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇò¿Í¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃË¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¹õÂÓ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÓ¤ò´¬¤¯»Å¼ï¤Ï¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢»î¹ç¤Ï¶õ¼ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¡¢¤½¤ÎÃË¤Ï¥í¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ°¤¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ²¼ÃÊ²ó¤·½³¤ê¡Ê¥í¡¼¥¥Ã¥¯¡Ë¤òÊü¤Ä¤È¡¢¾¡Éé¤ÏÊòµ¤¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤¿¡£È¬´¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î²Ì¤¿¤·¹ç¤¤¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¾åÃÊ²ó¤·½³¤ê¡Ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÆ¬Éô¤ËÂç¥±¥¬¤Ç¤â¤µ¤»¤¿¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Í¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤âÈ¬´¬¤ÎÁ°¤ËÆ»¾ìÇË¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤é¤·¤¼Ô¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Ë¤ÏÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤¥á¥¥·¥«¥ó¤¬¡Ö²¶¤Ï¥±¥ó¥«¤Ç100Àï°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¤ÆÂÐ·è¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È¬´¬¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«ËýÏÃ¤Ë¼ª¤òÂß¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÃË¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬´¬¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥¹¥¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ëÆ»¾ìÇË¤êÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢È¬´¬¤Ï¤Î¤Á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÁÊ¾Ù¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¸þ¤±¤ÎÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀµÅöËÉ±Ò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÅÝ¤¹¤À¤±¤Ê¤é´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÅÝ½¤¤¡£È¬´¬¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ¡¡¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¡¡È¬´¬·ú»Ö¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì