上田綺世が2得点をマーク

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間8月31日の第3節スパルタ・ロッテルダム戦（4-0）で2得点をマーク。

巧みな身のこなし、こぼれ球を逃さない鋭い嗅覚など持ち味を生かした圧巻のパフォーマンスに、SNSでは「体の使い方本当上手い」「ついに解き放たれたか」と称賛が集まっている。

開幕2試合連続ゴールの勢いは衰えていなかった。3試合連続スタメン起用となった上田は1-0で迎えた後半3分、エリア内でパスを受けると、DFを背負いながらボールを確実に収め、ターンから右足のシュートをねじ込んだ。さらに同20分には味方のシュートをGKが防いだこぼれ球にいち早く反応して追加点を挙げた。これで開幕3試合で4得点と、ロビン・ファン・ペルシー監督の起用に結果で応えた。

「U-NEXT」の公式Xで上田の2ゴールのハイライトがそれぞれ公開されると、ファンからは「その形で決められるのか」「体の使い方本当上手い」「これ前向けるの意味わからん」「理不尽ゴール」「えぐすぎる」「ゴールハンター」「ついに解き放たれたか」などとコメントが寄せられていた。現地では厳しい評価が続いていたが、ワールドカップを控えた重要なシーズンは序盤から強烈なインパクトを残すことに成功した。（FOOTBALL ZONE編集部）