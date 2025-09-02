ÇÏ¾ìÇÉ¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ÇÅÞÆâ¤ÎµµÎö¤Ï·èÄêÅª¤Ë¡Ä¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡ÖÆâÊ¶·à¡×¤Î¹ÔÊý
¿·ÂÎÀ©¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇÏ¾ì°Ý¿·¡×¤ÎÉü³è
¡Ö¼þ¤ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê(¾Ð)¡×
8·î¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·½¡¶µ¡¦Ç°Ë¡âÃ¶µ¤Î¡Ö100¼þÇ¯½Ë²ì²ñ¡×¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÇÏ¾ì¿¹¬¸µÂåÉ½¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¼«¸ø°Ý¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¤Î²ÄÈÝ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½°»²¤ÎÁªµó¤Ç¥Î¡¼¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¾åµ¡·ù¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ç7µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢Á°¸¶À¿»ÊÁ°¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï8·î5Æü¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤¬ÇÏ¾ì»á¤Ë¶á¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÂåÉ½Áª¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤À¡£°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÁ°¸¶¤ª¤í¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇÏ¾ì°Ý¿·¡×¤ÎÉü³è¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄÌò°÷°ìÍ÷¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¸ÜÌä¡×¤È¤·¤ÆÇÏ¾ì»á¡¢¤½¤Î²¼¤ËÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ä¡¢±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÈÇÏ¾ìÂ¦¶á¡É¤ÎÌ¾¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ÖÆ£ÅÄ»á¤Ï'21Ç¯¤Ë¡¢ÅöÁª2²ó¤Ê¤¬¤éÇÏ¾ì»á¤Ë´´»öÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÃéÀ¿¿´¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¡Ø¡Ê½ÐÀ¤¤Ï¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î°û¤ß²ñ¤òÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸ø¸À¤·¡¢¹ñ²ñ¤ÇÇÏ¾ì¼¹¹ÔÉô¤¬À¯ºö³èÆ°ÈñÌ¾ÌÜ¤Ç»Ù½Ð¤·¤¿¹â³Û¤Ê°û¿©Èñ¤ò¥ä¥¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡Ø¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡Ù¤È¿§¤ò¤Ê¤·¤ÆµÕ¥®¥ì¡£¤½¤Î¥´¥Þ¤¹¤ê¤Ö¤ê¤Ï¡ÈÇÏ¾ì¤Î°Ò¤ò¼Ú¤ëÃãË·¼ç¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÇÏ¾ìÇÉvs.¶¶²¼ÇÉ¤ÎÆâÊ¶¤Î¹ÔÊý
¤«¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·ëÂ«¤¹¤ëÇÏ¾ì°ìÇÉ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶ì¡¹¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼Å°»á¤ÏÇÏ¾ì»á¤é¤ò¡È°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¡É¤ÈÈãÈ½¡£´äÃ«ÎÉÊ¿Á°´´»öÄ¹¤äÂçºåÉÜµÄ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¡¢¶¶²¼»á¤Ë¶á¤¤µÄ°÷¤Î´Ö¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤ÇÏ¾ì¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤¿¤ÀÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤â»¿°Õ¤ò¼¨¤·¡¢´ú°õ¤È¤·¤ÆÂçºå¤Î¡ÖÉû¼óÅÔ²½¡×¤òÄó¾§¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤â8·î21Æü¤Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ÎËüÇî»ë»¡¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢Ìª·î¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ä¡£
É®¼Ô¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ª¥ì¤âÀ¯Ì³»°Ìò¡×¤È¸ì¤ëµ¤¤ÎÁá¤¤°Ý¿·µÄ°÷¤â½Ð¸½¡£ÆâÊ¶´Þ¤ß¤Î°Ý¿·¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡£
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡Úyo.kawano91@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î15Æü¹æ¤è¤ê
