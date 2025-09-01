アンドエスティがルミネとニュウマンのコンシェルジュ制服をプロデュース　通年の着用が可能に

アンドエスティがルミネと協業し、「ルミネ」および「ニュウマン」のコンシェルジュが着用する新しい制服をプロデュースした。

制服のデザインは、アンドエスティのサステナブルに特化したBtoBブランド「オー・ゼロ・ユー（O0u）」が担当。ルミネは、同社のサステナビリティ方針「WE ILLUMINATE THE FUTURE わたしが選ぶ毎日が、わたしたちの未来をつくっていく。」に従い、地球環境にポジティブな影響をもたらす取り組みを進めており、従来の制服の課題だった春夏および秋冬の衣替えに伴う着用期間終了後の廃棄に対する解決策として、新制服では耐久性や手入れのしやすさ、デザインにこだわり年間を通して着用できるようにデザインした。生地にはサステナブル素材を使用し、環境への負荷を軽減しつつ、着回しの効くデザインで季節を通して様々なスタイリングが楽しめる仕様となっている。

ルミネの制服は、コンセプトを「BE YOURSELF。」に設定。トレンド感と普遍性を両立したデザインで、シャツ、スカート、パンツ、ワンピースのアイテムから選択して着用する。シャツの素材には速乾かつ軽量、毛玉になりにくい生地を採用。スカート、パンツ、ワンピースの素材には、ペットボトルが原料のマテリアルリサイクル糸を使用した生地を使用した。同素材はシワになりにくく毛羽も出にくい多機能素材で、ストレッチ性を備える。

ニュウマンの制服は、コンセプトを「OVER。TIME LESS 、AGE LESS 、BORDER LESS、 SEASON LESS…」に設定。性別にとらわれず着用できるフォルムのジャケット、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピースのアイテムから選択して着用する。ジャケット、スカート、パンツ、ワンピースには、ペットボトルが原料のマテリアルリサイクル糸を使用したツイル素材の生地を採用。ブラウスには、タテ糸にマテリアルリサイクル糸を使用した綿タッチの素材を用いて、吸水速乾性とストレッチ性を備えつつナチュラルな風合いを再現した。

今回の協業についてルミネの担当者は「単にエシカルな制服を制作するだけではなく、ビジネスパートナーと協業しオリジナル制服を制作したいという思いから、アンドエスティHDグループのサステナブルに特化したオー・ゼロ・ユーに依頼しました。サステナブル素材だけではなく、遊び心が感じられるデザインで着こなしの幅を楽しむことができ、シームレスにコンシェルジュ全員が自分らしく輝ける制服に仕上がったと感じております」とコメントを発表している。

