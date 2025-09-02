◆米大リーグ アストロズ８―３エンゼルス（１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１日（日本時間２日）、敵地・アストロズ戦に先発したが、５回３分の２で９７球を投げ、８安打５失点で１０敗目（６勝）を喫した。６三振を奪ってメジャー通算９９９Ｋとなり、節目の１０００Ｋまではあと１つとなった。

昨季途中から所属した古巣・アストロズとの対戦。初回こそ２四球で迎えた１死一、二塁のピンチでコレア、ウォーカーから２者連続三振を奪って切り抜けたが、２回以降は辛抱の投球が続いた。

２回は１死からウリアスに１０号ソロを被弾。３回は１死二塁でアルテューベに適時二塁打を浴びた。４回表にネトの２５号ソロ、アデルの３１号２ランで逆転したが、１点リードとなった４回も無死二塁でウリアスに中前適時打を浴びて追いつかれた。

同点の５回は２死二塁でコレアに中前適時打を浴びてリードを許すと、６回も２死からスミスに安打を許して降板。スミスが生還したため雄星に失点が記録された。大量失点こそなかったが、２回から５イニング連続での１失点だった。

雄星は開幕から先発ローテを守っているが８月９日（同１０日）の敵地・タイガース戦で６勝目を挙げてから４登板連続で白星がなく自身３連敗。防御率は３・８３となった。