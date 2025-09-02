「死亡事故」が急増して現場は大混乱…ボクシング界で起きている意外な変化

救急搬送され死亡

日本のボクシング界が、存続の危機に直面している。

今年8月2日の興行に出場したライト級・浦川大将選手とスーパーフェザー級・神足茂利選手が、試合後、相次いで死亡。浦川選手はTKO負けを喫した後、神足選手は判定決着後に意識を失い、病院に救急搬送されたが後日息を引き取った。

今年5月にはミニマム級の重岡銀次朗選手も試合後に意識を失い、現在も回復していない。'23年12月の試合でも死亡事故が起きたばかりだ。

世界的に見ても、近年の日本ボクシング界の重大事故発生率は異常な高さだという。なにが起きているのか。

元日本ライト級王者の荒川仁人氏は、日本のボクサーの戦い方に問題があると指摘する。

「トレーニング方法が確立してきたことで、昔に比べて選手のパンチのレベルが格段に上がっている。一方で、防御力が追いついておらず、パンチを打ち合う試合がとても多い。

派手なパンチを打てる選手のほうがファンに好まれ、メディアも是として煽るので仕方がないかもしれませんが、非常に危険な印象を受けます」

搬送までの手際が悪い

また、現場の医療体制の甘さも問題視されている。

「亡くなった神足選手の兄・昌治氏が、控え室での処置や搬送までの手際が悪かったと訴えています。

背景には、今年5月に発覚した日本ボクシングコミッション（JBC）職員の休日出勤手当不正受給問題がかかわっています。職員複数名が処分されたことで人手不足になり、現場を指揮する人がいなかったのではないでしょうか」（JBC関係者）

リング禍を恐れ、予定されていた試合を急遽辞退する選手も出始めているという。問題が解決されないままだと、本当に業界が終わってしまうかもしれない。

「週刊現代」2025年09月15日号より

