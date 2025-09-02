Éü³è¡ª ÎáÏÂ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Ö¡¼¥à¡×ºÇÁ°Àþ
7·î8Æü¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎÀ¾´ØÅìÍ½Áª¡¦Âè1ÂåÉ½½à·è¾¡¤ÇÅì¼Ç¤ÈÆü»º¤¬Åö¤¿¤êÂçÇ®Àï¤Ë
¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤¬Ç®¤¤!?¡¡2000Ç¯°Ê¹ß¤Î·Êµ¤°²½¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´ë¶ÈÌîµåÉô¤¬º£¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÌîµå¤Î²ÁÃÍ¤òÅê»ñ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë´ë¶È¥Á¡¼¥à¿ô¤Î¿ä°Ü
¢£¡ÖÈóºâÌ³»ñËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÉ¾²Á
²Æì¾°³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥×¥íÌîµå¤äMLB......¡£
°ìÊý¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©
¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë´ë¶È¥Á¡¼¥à¿ô¤ÏºòÇ¯¤¬93¡¢º£Ç¯2·îËö»þÅÀ¤¬92¡£2002Ç¯¡Ê91¥Á¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤À¡£
²áµîºÇÂ¿¤Ï1963Ç¯¤Î237¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÉÔ·Êµ¤¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±·ã¸º¡£10Ç¯¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï72¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¡¢À¹¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð±Ä³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎºùÈþÎÓÂç³Ø¡¦¾®ÎÓ»ê¶µ¼ø¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¡ØÈóºâÌ³»ñËÜ¡Ù¤Ø¤ÎºÆÉ¾²Á¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ´ë¶ÈÆâ¤Î±¿Æ°Éô¤ÏËÜ¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¿¿¤ÃÀè¤ËÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¸å¤Ï¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ý¤Ä¿ÍºàºÎÍÑÎÏ¡¢¼ÒÆâ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¿¼¤µ¤äÁê¸ß¤Î¿®Íê´Ø·¸¡Ë¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÅÚÂæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ìîµå¤¬àÅê»ñá¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô85Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤ÌîµåYouTuber¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¥È¥¯¥µ¥óTV¡Ù¤ÎÆÁÅÄÀµ·û»á¤Ï¡¢SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö00Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î³èÆ°¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢X¤äYouTube¤¬ÉáµÚ¤·¡¢³èÆ°¤¬²Ä»ë²½¤·¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹Ç¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ëÀëÅÁ¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î¾®ÎÓ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï´ë¶È¤ÎÀëÅÁ¼êÃÊ¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÎCM¤äÈÖÁÈÏÈ¡¢¿·Ê¹¤Î¹¹ðÏÈ¤òÇã¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤â¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥È¥è¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤ÇÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¼Ò³°¤Î¸ÜµÒ¤ä¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òPR¤Ç¤¤ëÇÞÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÌîµåÉô¤ÎÇ¯´Ö±¿±ÄÈñ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç¤âÇ¯´Ö3²¯±ßÄøÅÙ¡£ÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÌîµåÉô¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤´ë¶È¹Êó¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¢£¿ÍºàºÎÍÑ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬ÁÏÉô¤Î¤¤Ã¤«¤±
¾¯»Ò²½¤Ç½¢¿¦¤¬Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Îº£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
ºòÇ¯4·î¤ËÌîµåÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢º£Ç¯¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¹Å¼°ÌîµåÉôGM¤ÎËÜ´ÖÀµ¹À»á¤â¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬ÁÏÉô¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç¼ê¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ê¤¦¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ÏËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤È3¤Ä¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼À©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î´É³íÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¤Î14Æ»¸©¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯À©¤ÎÂç³ØÀ¸¿Íºà¤Î¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÉáÄÌ¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅö½é¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤é¤º¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÜµÒ¶È¤È¤ÎÁêÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹Å¼°ÌîµåÉô¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¶È¼ï¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²¿¤«¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Þ¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¿Íºà¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¡¦Îéµ·¤ò´Þ¤á°ìÄê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥ë¥Ï¥óÌîµåÉô¤Î1´üÀ¸Æþ¼Ò¼°¡£¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡×¡ÊËÜ´Ö»á¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ23Ç¯12·î¤Ë¼ÒÆâ¤ÇÁÏÉô¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ËÜ´Ö»á¤Ï24Ç¯¤ËÁª¼ê¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤ò´ÆÆÄ¤Ë¾·¤¡¢¶¦¤ËÅìËÛÀ¾Áö¡£24Ç¯2·î¤È6·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÌó140¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢1´üÀ¸23¿Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¼Ò¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë
¶¯¹ë¤Î´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤Û¤Ü½Ð¼Ò¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¿·¶½´ë¶È¥Á¡¼¥à¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¸å¤ËÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥Á¡¼¥à¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Î»Üºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î´ðËÜ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÎý½¬¤¬3»þ´ÖÈ¾¡¢Å¹ÊÞ¶ÐÌ³¤¬Ìó3»þ´Ö¡£¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤â¹Í¤¨¡¢Ìîµå°ìËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¼Ò¶È¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÎý½¬¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î·Á¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊËÜ´Ö»á¡Ë
¥Þ¥ë¥Ï¥óÌîµåÉô¤³¤ÈMARUHAN GIVERS¤Î´ÆÆÄ¡¦´Û»³¾»Ê¿»á¡Ê±¦¡Ë¤ÈGM¡¦ËÜ´ÖÀµ¹À»á¡Êº¸¡Ë¡£ÁÏÉô°ÊÍè¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë
ËÜ´Ö»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡ÖÆóÂçÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ç3Ç¯°ÊÆâ¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤ÎÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬´Ä¶¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ¶È¤·¤¿Â¾¼Ò¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹ÊÞ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ²þÁõ¤·¤¿¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¤Ë´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£´Û»³´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Åß¾ì¤Î´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢²°³°¤ÎÀìÍÑµå¾ì¤è¤ê¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬ºÇÍ¥Àè¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄêÃåÎ¨¤À¤È¡¢ËÜ´Ö»á¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡Ö¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ç¼¤á¤ë¤Ê¤é¤ÐÇØÃæ¤ò²¡¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîµåÉôÍ¦Âà¸å¤Ë²ñ¼Ò¤â¼¤á¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í¥½¨¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÆ°µ¡¤Å¤±¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
´Û»³´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡£¡ÖÂç³ØÌîµå½Ð¿È¤Ç¤â¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬Àõ¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£Ç®ÎÌ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ´Ö»á
´Û»³´ÆÆÄ¼«¿È¤¬140¿Í°Ê¾å¤Î´õË¾¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÁª¼ê¤ò23¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸·Áª¡£»ØÆ³¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ë
¤«¤Ä¤ÆÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤êÁÏÉô¤·¤¿´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¼Ò°÷¤¬ÄêÃå¤Ë»ê¤é¤º¡¢·ë¶É¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÇÑÉô¤ò·è¤á¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¼Ò¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¡¢Éô¤ÎÂ¸Â³¤äÈ¯Å¸¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£½Õ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿1´üÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¼Ò¶È¤Ç¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËÜ´Ö»á¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï°§»¢¡£º£¤Î»þÂå¡¢À¼¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë°§»¢¤Ç¤¤ë¼ã¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÌîµåÉô·Ð¸³¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£
ÌîµåÉô¤ÎPR¥Ö¡¼¥¹¤â³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ³Ê¤âÎÉ¤¯¡¢È©¤âÆü¾Æ¤±¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡Ø·»¤Á¤ã¤ó¡¢Ìîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯ÀçÂæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿PR¥Ö¡¼¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆ°²è¼ýÏ¿¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑÍ½Äê
°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï3Ç¯¸å¤ËÅ¹¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÁÛÃæ¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò»þ¤ÎÇÜ¤Î¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤â¿Ê¤á¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜ´Ö»á¡Ë
¢£16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿Æü»ºÌîµåÉô
Á°½Ð¤Î¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂç´ë¶È¤Û¤É¼ÒÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤Î´õÇö²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾úÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÏÆ±Î½¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÉü³è¤·¤¿¤Î¤¬Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤À¡£2009Ç¯¤«¤éµÙÉô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡£Ìó1157²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÌîµåÉôÉü³è¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼ÒÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤Î¾úÀ®¤ä¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÆ¯¤¤¬¤¤¡Ë¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÌÌ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¡Öà100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´üá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤òÆâÂ¦¤«¤é¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Æü»º¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î°ËÆ£Í´¼ù´ÆÆÄ¡£µÙÉôÃæ¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë
7·î8Æü¤ÎÅì¼Ç¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆü»º¤ÎÀÐÈô¡Ê¤¤¤·¤È¤Ó¡ËÃÒÍÎÁª¼ê¤¬ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿
7·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¾´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ç3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆ±¼Ò¼Ò°÷¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸·ë¡£Áª¼ê¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¡¢¼ÒÌ¾¤ä¼Ò²Î¤ò¶«¤ó¤À¡£
¡ÖµÙÉôÁ°¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¼Ò°÷¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í½ÁªÇÔÂà¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤À¼¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤â²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤òÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ä³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê°ËÆ£´ÆÆÄ¡Ë
Æü»º±þ±çÃÄ¤Î¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤ä¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë±þ±ç¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Æü»º¤ÏÀ¾´ØÅìÍ½Áª¤ÇºÇÍ¥½¨±þ±çÃÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤âÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤â½Ð¼Ò¡£¤Û¤«¤Î¼Ò°÷¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÙÉôÁ°¤ÏÁª¼ê¤Î¤¤¤ëÉô½ð¤À¤±¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò°÷Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹Â¿ÍÍÀ
Á°½Ð¤Î¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¿¦¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤¬È¯Å¸¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤ì¤Ðµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¬¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬¸ò¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥×¥í¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤ÈÌÌÇò¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÆüËÜ¤Îµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÂç¿Í¤Ê¤éÉ¬¤º¥Ï¥Þ¤ë¡×
¸½ºß¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÂç²ñ¤ÎºÇ¹âÊö¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñËÜÁª¤¬9·î8Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£
Á°½Ð¤ÎÆÁÅÄ»á¤Ï¡Ö¶½Ì£¤¬½Ð¤¿¤é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£É¬¤º¥Ï¥Þ¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö´ë¶È¤ÎÌ¿±¿¤ò·ü¤±¡¢ËÜ¶È¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤ÄÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìµå¤Ë¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Çµã¤¾Ð¤¦Âç¿Í¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤ä¥×¥í¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¡¢¼Ò°÷¡¢²ÈÂ²¡¢¥Õ¥¡¥ó......¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢ºÆ¤ÓÇ®¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡£¤½¤ÎÇ®¶¸¤ò°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹âÌÚ Í·¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Í´²ð