ＥＵのフォンデアライエン欧州委員長を乗せた航空機が電波妨害の標的になった/Mindaugas Kulbis/AP

（ＣＮＮ）欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長を乗せた航空機が８月３１日、ブルガリアへの着陸を試みた際にＧＰＳ（全地球測位システム）に対する電波妨害の標的になったことが分かった。欧州委員会の報道官がＣＮＮに明らかにした。

欧州委員会のポデスタ副報道官は、「ブルガリア当局からの情報では、この露骨な妨害はロシアによって行われた疑いがある」と述べた。

クレムリン（ロシア大統領府）はこの疑惑を否定。ペスコフ報道官は、この件を最初に報じた英紙フィナンシャル・タイムズに対し、当該の情報は誤りだと述べた。

ポデスタ氏は、機体は安全に着陸したと説明した。事情に詳しい関係者はＣＮＮに対し、パイロットは紙の地図を使って同機を着陸させたと明らかにした。

フォンデアライエン氏と欧州委員会は、ロシアの一方的な侵略から自国を守ろうとするウクライナを強く支持してきた。同氏は先週、トランプ米大統領によるウクライナ問題に関する首脳会議に出席した欧州各国首脳の一人であり、ＥＵ加盟国に対し、ウクライナ支援への資源配分を増やすよう一貫して求めてきた。

今回の事案は、フォンデアライエン氏がブルガリア南部のプロブディフ国際空港に着陸しようとしていた際に発生した。同氏はウクライナへの支持を訴えるため、ＥＵ東部の加盟国を歴訪中だった。

ポデスタ氏によれば、当該の航空機はチャーター便であり、妨害者が直接この飛行機を狙っていたかどうかは不明だという。

ＣＮＮはブルガリア当局にコメントを求めている。

航空交通や海上交通に混乱をもたらすＧＰＳ妨害は、長年にわたりロシアのハイブリッド兵器の一つとなっている。

ＥＵはこれまでにも、妨害行為に関与したとして、ロシア政府と関係のある複数の団体および個人に制裁を科している。

「今回の事案は、ウクライナ向けの防衛力及び支援の増強という揺るぎないコミットメントをさらに強化するものだ」とポデスタ氏は付け加えた。