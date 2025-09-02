日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45199.31円 ボリンジャーバンド3σ
44178.87円 ボリンジャーバンド2σ
43158.44円 ボリンジャーバンド1σ
42554.00円 5日移動平均
42490.00円 一目均衡表・転換線
42400.00円 2日夜間取引終値
42188.79円 1日日経平均株価現物終値
42138.00円 25日移動平均
41830.00円 一目均衡表・基準線
41117.56円 ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40097.13円 ボリンジャーバンド2σ
39974.00円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39076.69円 ボリンジャーバンド3σ
38628.00円 200日移動平均
株探ニュース
45199.31円 ボリンジャーバンド3σ
44178.87円 ボリンジャーバンド2σ
43158.44円 ボリンジャーバンド1σ
42554.00円 5日移動平均
42490.00円 一目均衡表・転換線
42400.00円 2日夜間取引終値
42188.79円 1日日経平均株価現物終値
42138.00円 25日移動平均
41830.00円 一目均衡表・基準線
41117.56円 ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40097.13円 ボリンジャーバンド2σ
39974.00円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39076.69円 ボリンジャーバンド3σ
38628.00円 200日移動平均
株探ニュース