　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の4万2400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45199.31円　　ボリンジャーバンド3σ
44178.87円　　ボリンジャーバンド2σ
43158.44円　　ボリンジャーバンド1σ
42554.00円　　5日移動平均
42490.00円　　一目均衡表・転換線
42400.00円　　2日夜間取引終値
42188.79円　　1日日経平均株価現物終値
42138.00円　　25日移動平均
41830.00円　　一目均衡表・基準線
41117.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40097.13円　　ボリンジャーバンド2σ
39974.00円　　75日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39076.69円　　ボリンジャーバンド3σ
38628.00円　　200日移動平均


株探ニュース