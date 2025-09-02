　2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3075ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3249.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3179.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3109.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3076.00ポイント　　5日移動平均
3075.00ポイント　　2日夜間取引終値
3063.19ポイント　　1日TOPIX現物終値
3040.14ポイント　　25日移動平均
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
2970.44ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2900.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2883.63ポイント　　75日移動平均
2877.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2831.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2768.26ポイント　　200日移動平均


