TOPIX先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント高の3075ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3249.24ポイント ボリンジャーバンド3σ
3179.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
3109.84ポイント ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント 一目均衡表・転換線
3076.00ポイント 5日移動平均
3075.00ポイント 2日夜間取引終値
3063.19ポイント 1日TOPIX現物終値
3040.14ポイント 25日移動平均
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
2970.44ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2900.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
2883.63ポイント 75日移動平均
2877.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2831.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
2768.26ポイント 200日移動平均
株探ニュース
