グロース先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
813.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
801.38ポイント ボリンジャーバンド2σ
789.47ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.50ポイント 一目均衡表・転換線
777.98ポイント 1日東証グロース市場250指数現物終値
777.56ポイント 25日移動平均
777.40ポイント 5日移動平均
776.00ポイント 2日夜間取引終値
771.50ポイント 一目均衡表・基準線
765.65ポイント ボリンジャーバンド-1σ
754.99ポイント 75日移動平均
753.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
741.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
733.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
730.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
688.72ポイント 200日移動平均
株探ニュース
