　2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
801.38ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
789.47ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.50ポイント　　一目均衡表・転換線
777.98ポイント　　1日東証グロース市場250指数現物終値
777.56ポイント　　25日移動平均
777.40ポイント　　5日移動平均
776.00ポイント　　2日夜間取引終値
771.50ポイント　　一目均衡表・基準線
765.65ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
754.99ポイント　　75日移動平均
753.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
741.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
733.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
730.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
688.72ポイント　　200日移動平均


株探ニュース