【大雨警報】秋田県・上小阿仁村、三種町に発表 2日07:32時点
気象台は、午前7時32分に、大雨警報（土砂災害）を上小阿仁村、三種町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・上小阿仁村、三種町に発表 2日07:32時点
秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。沿岸では、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
2日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三種町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm