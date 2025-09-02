¶âÀµ²¸»á¡¢¤¤ç¤¦ËÌµþÅþÃå¡ÄÈ¿ÊÆÏ¢ÂÓ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀï¾¡Àá¡Ê¹³ÆüÀïÁè¤ª¤è¤ÓÈ¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯Âç²ñ¡Ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Æü¡¢Îó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÀï¾¡Àá¤ò1Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2Æü¤ËËÌµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾ðÊó¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¶âÀµ²¸¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀìÍÑÎó¼Ö¤¬º£Æü¸á¸å¡¢Ê¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼¹¸¢°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¡Ê4²ó¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¡Ê2²ó¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê1²ó¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê1²ó¡Ë¤Ê¤É³¤³°¤ò8²óË¬Ìä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2²ó¤ÎË¬Ãæ¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¬Ìä¤ÎºÝ¤ÏÀìÍÑµ¡¤ò¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î5²ó¤ÏÎó¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£
Ê¿¾í¤«¤éËÌµþ¤Þ¤Ç¤ÏÎó¼Ö¤ÇÄÌ¾ï20»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬2Æü¤ËËÌµþ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¸ø¼°ÆüÄø¤ò»Ï¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸á¸å¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Æü¤Ë¤³¤Ê¤¹ÆüÄø¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¼è¤ì¤ë¡£
Îó¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿·µÁ½£¡Ê¥·¥ó¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤ÈÃ°Åì¡Ê¥¿¥ó¥É¥ó¡Ë¤ò·ë¤ÖÃæÄ«Í§µÃ¶¶¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÂÓ¤Ç¤Ï¸áÁ°¤«¤éÊª¡¹¤·¤¤·ÙÈ÷¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£³Æ½ê¤ÇÅýÀ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö¶É¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤â°ìÃÊ³¬¹â¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ÂÄêÅª¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤«¼óÇ¾³°¸ò¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬Â¿¹ñ´Ö¤ÎÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¶â°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê´Ø¿´¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
25¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶â°Ñ°÷Ä¹¤Î¡ÖÂ¿¹ñ´Ö³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¤ÇºÇÂç¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Î¥¸¥å¥¨»á¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¥¸¥å¥¨»á¤¬¶â°Ñ°÷Ä¹¤È¿ô½½¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¡¢¹â°Ìµé¿ÍÊª¤é¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅ·°ÂÌç¾ëÏ°¤Ë¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÇòÆ¬¡Ê¥Ú¥¯¥È¥¥¡Ë·ìÅý¡×¤ò·Ñ¤°¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤ÎË¬Ãæ¤Ë¥¸¥å¥¨»á¤¬Æ±¹Ô¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£Ìò¤È¤·¤Æ¼óÇ¾³°¸ò¤Î°ìÉô¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËËÌÄ«Á¯Æâ¤ÎÆüÄø¤Ç¤â¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬¥¸¥å¥¨»á¤òÆ±È¼¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍûÀã¼ç¡Ê¥¤¡¦¥½¥ë¥¸¥å¡ËÉ×¿Í¤äËå¤Î¶âÍ¿Àµ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡ËÏ«Æ¯ÅÞÉûÉôÄ¹¤Ï°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¶âÀµ²¸¤Î¡ÈÄ«Ãæ¥íÆ±»þ³°¸ò¡É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Ì¼¥¸¥å¥¨»á¤È¶¦¤ËÅ·°ÂÌç¤Ë¾å¤ë¡©
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤Ë¤âÎà»÷¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î70¼þÇ¯Àï¾¡ÀáµÇ°±ÜÊ¼¼°¡Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤¿2015Ç¯9·î¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï»°ÃË¤Î¥Ë¥³¥é¥¤»á¡ÊÅö»þ11ºÐ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¾ëÏ°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¡Ö²¦»Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¥¤»á¤Ï10Ç¯¸å¤Î¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ê8·î31Æü¡Ë´¿·ÞÈÕ»Á¤ÇVIPÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢È×ÀÐ¤ÊÎ©¾ì¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£
ÆÍÈ¯Åª¤Ê¾õ¶·¤¬Â¿¤¤Â¿¹ñ´ÖÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤Î¸ÀÆ°¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤ËÂ¾¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È¼«Á³¤Ë¿Æ¸ò¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤ÎÎØ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£¸å¤Î³°¸ò¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£È¿ÌÌ¡¢µ·Åµ¾å¤Î¼ºÇÔ¤ä¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡Ö½é¿´¼Ô¡×¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¹ñ²È¤ÎÆÈºÛ¼Ô¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤â¤Î¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬º£²ó¤Î¹Ô»ö½ÐÀÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ú¤½Ð¤»¤ëºÇÂç¤Î³°¸òÅªÀ®²Ì¤Ï¡¢Ä«Ãæ¥í¤ÎÏ¢ÂÓ¤Î¶¯¸Ç¤µ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÆó¹ñ´Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Ä«¥í´Ö¤Î¡ÖÉÔÎÉÆ±ÌÁ¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬µ÷Î¥¤òÃÖ¤ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä«Ãæ·ìÌÁ¤¬½¤Éü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¡¢Ç¯½é¤ËËÌÄ«Á¯¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤ÈÆó¹ñ´Ö²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ«Ãæ¥í¤Ë¤è¤ë»°¼Ô¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
2018Ç¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó2019Ç¯¥Ï¥Î¥¤¤ÎÄ«ÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤ÏÃæ»³Éþ¡Ê¿ÍÌ±Éþ¡Ë¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¶â°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢1959Ç¯10·î1Æü¤ËÅ·°ÂÌç¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÄÉã¡¦¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë³«Êü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¸½¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£½¬¼çÀÊ¤Ï10Ç¯Á°¤Î±ÜÊ¼¼°¤ÇÇ»¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎÃæ»³Éþ¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶â°Ñ°÷Ä¹¤âÃæ»³Éþ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï2015Ç¯Àï¾¡70¼þÇ¯±ÜÊ¼¼°Åö»þ¡¢½¬¼çÀÊ¤Îº¸¤Ë¹¾ÂôÌ±¡¦¸Õ¶ÓÞ¹Î¾¸µ¼çÀÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÉÐ¤ò¡¢±¦¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¦ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÉÐ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£ºÇ¾åÀÊ¤ò¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¤½¤ÎÎÙ¤òËÑÂçÅýÎÎ¤ËÍ¿¤¨¤ÆÎé¶ø¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹Ô»ö¤Ç¤â½¬¼çÀÊ¤Î±¦Â¦¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¶âÀµ²¸¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Â¦¤Ë2¿Í¤¬Î©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ä«Ãæ¥í¤Î¼óÇ¾¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»°¹ñ¶¨ÎÏ¤Î·ø¸Ç¤µ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏª¹ü¤Ë¡Ö´ÚÊÆÆüvsÄ«Ãæ¥í¡×¤Î¹½¿Þ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³°¸òÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£