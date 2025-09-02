¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡© ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢Ëâµå¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ°¤¡É¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÀäÉÊ¡×ÂÇ¼Ô¤«¤éÆ¨¤²¤ë¡È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡É¢ª¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä13¡¼2¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê8·î31Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤ÎËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É½Ö´Ö
8·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÐ¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÎ¢¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·è¤Þ¤ë132km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿149km/h¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅ¾¤ò¸«¤»¤ëÄ¾µå¤Ç·×»»ÄÌ¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄÀ¤à137km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤ë135km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÍ¤¯149km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤È¡¢Ä¹ÂÇ¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÍ¶¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤â¤³¤ì¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢¿ûÌî¤¬Áª¤ó¤À¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÆ¨¤²ÂÂ®¤¯±Ô¤¤µ°Æ»¤Ç¶Ê¤¬¤ë134km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡£
³°¤Îµå¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ì¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢·è¤áµå¤Ë¶ì¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ûÌî¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë·Á¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÌî¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤ÎÃ¥»°¿¶¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ê¤¬¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÀäÉÊ¡×¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤Îµå¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤â¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¿ûÌî¤µ¤ó¤Ïµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÈïÃÆ¤äÏ¢ÂÇ¤â¤¢¤ê¡¢3²ó1/3¤Ç7¼ºÅÀ¤È¡¢»×¤ï¤Ì±ê¾å¤ò¿ë¤²¡¢ÌµÇ°¤Îº£µ¨7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¤Ï¿ûÌî¤¿¤À1¿Í¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë