【秘書給与不正受給疑惑】「維新の会」石井章議員の「黒い履歴書」…「元暴走族」「反社との関係」「裏金要求疑惑」

「もち」「れんこん」ばらまき疑惑

「驚きは一切ない。彼は欲深い人間で危ない橋を渡ってきた。『ついにこの日が来たか』というのが本音です」

勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国から支払われる秘書給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部の捜査を受けている日本維新の会の石井章参院議員（68歳）。地元である茨城県を訪れると、後援会の元関係者A氏は冒頭のようにあきれた。

石井氏は国から約800万円をだまし取ったとみられているが、かつて石井氏を支援し、その活動を間近で見てきたというA氏は「昔から金銭などに関するキナ臭い噂が常につきまとっていた」と指摘する。

石井議員は旧藤代町（現取手市）出身。藤代町議、取手市議などを経て、2009年に民主党から出馬した衆院選に当選。その後、3度の落選を経て、2016年の参院選で維新の会から国政に復帰した。

「若い頃は暴走族に所属しており、県内の高校を退学処分になり、土浦第一高校の定時制に入り直した。本人はヤンチャだった過去を隠しておらず、地元の事務所にはバイクにまたがる石井の写真が飾られていた。

議員として活動する一方で、社会福祉法人の理事長を務め、選挙関連グッズの会社も経営する。地元には要塞のような豪邸を構えており、その応接間には、威圧するような虎の木彫りが鎮座していた。

口癖は『俺は裸一貫でここまできた』『俺は苦労人だから』だが、そのやり口はグレーなところがあり、昔から公職選挙法違反まがいの行為や、反社会的勢力との関係を噂する声も絶えなかった」（A氏）

1991年に藤代町議選をめぐる不正投票事件があり、石井氏の後援会幹部や暴力団関係者らが逮捕され、町議会は石井氏の辞職勧告決議を可決した。だが、石井氏は法的拘束力のない勧告を受け入れず、議員を続けたという。

国政進出後には、地元の支援者に毎年末、「もち」や「れんこん」を配っていた公選法違反疑惑を報じられて問題になったこともあった。

地元・茨城の元市長が告発していた

「国から補助金を引っ張ってきて、地元を潤わせたことから支持者は多い。また、候補者発掘や選挙組織づくりに定評があり、党内では選挙指南役として頼りにされていた。

こうした実績の一方で、カネに貪欲すぎる面があり、日本維新の会の公認を得て茨城選挙区から立候補した候補者に『選挙指南料として〈裏金〉を要求された』と告発されたこともあった」（同前）

A氏が指摘するのは、2022年に『フライデー』が報じた「選挙指南料」をめぐる茨城県那珂市の元市長の告発だ。

同誌によると、2019年の参院選で維新の会から出馬した元市長は、公認を得た後、石井氏の秘書から選挙の指南料として500万円を要求され、100万円の帯封を5束、紙袋に入れて渡したという。

500万円について、石井氏の秘書は「請求書も領収書も出せない」「これは表に出せないカネだから」と説明。初めての国政挑戦だった元市長は「党の方針かもしれない」と一度は支払いに応じたものの、その後も金銭の要求は続き、「もう出せない」と出し渋った。

すると、選挙カーを動かさないなど支援はあからさまに止まり、結局、元市長は追加の金銭も支払ったが、十分な支援は得られずに落選。選挙後、元市長が金銭の使途について問うと、石井の秘書は「応援演説のサクラ動員で使った」「捨て看板代」などと説明という。

当然、元市長からの「裏金」は石井の政治資金収支報告書には一切記載されることはかったが、石井氏は『私は関与していない』という主張に終始した。

秘書への暴力疑惑

「じつは、疑惑はこれだけではなかった。名古屋や千葉の候補者にも同様の要求をして問題になっていた。金銭にまつわる疑惑は、維新の幹部にも耳に入っていたはずだが、選挙での実績に免じ、見て見ぬふりをしてきたのが実態だった。

一方で、地元からは『よくこんな危ない橋を渡れるな』という声が挙がっていた。目上には媚びへつらう一方、秘書など身内や目下には尊大に振る舞う。あるイベントで、挨拶が最初ではなかったことに腹を立て、秘書に手を上げたこともあった。そんな彼を快く思わない人間は多く、『いつか痛い目に遭うぞ』とささやかれていた」

日本維新の会の代表で大阪府知事の吉村洋文氏は8月28日、「事実なら国民のお金をだまし取ったことになる。除名処分相当で、議員辞職すべきだ」と突き放した。これを受け、石井氏は議員辞職する意向を明かした。

ベテラン議員は刑事責任を問われるのか。東京地検特捜部は捜査を進めている。

【もっと読む】「またシャブやってないだろうなぁ〜」議員辞職を表明した日本維新の会・石井章氏の事務所をめぐって飛び交った「怪情報」の真相

